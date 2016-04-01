В Днепровском районе Запорожья 35-летний мужчина напал на 80-летнюю старушку.
Внук избил бабушку прямо в ее квартире, а потом ушел.
Подозреваемого задержали патрульные. Как выяснилось, мужчина с июня прошлого года находится в розыске за угон автомобиля, за который ему грозит лишение свободы.
Запорожца доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области мужчина получил топором по голове из-за ревности.
Читайте также: В Запорожье полицейскому пришлось выйти из маршрутки.
Внук избил бабушку прямо в ее квартире, а потом ушел.
Подозреваемого задержали патрульные. Как выяснилось, мужчина с июня прошлого года находится в розыске за угон автомобиля, за который ему грозит лишение свободы.
Запорожца доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области мужчина получил топором по голове из-за ревности.
Читайте также: В Запорожье полицейскому пришлось выйти из маршрутки.
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