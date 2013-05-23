Кроме того, в этом году за счет городского бюджета впервые обеспечат пляж ночным освещением. Этот вопрос сегодня единогласно поддержали депутаты во время заседания постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения.Перед открытием пляжного сезона традиционно будут покрашены все металлические конструкции и почищен песок. Ночное освещение будет установлено по рекомендации полиции. Это позволит, в случае необходимости, быстрее оказывать помощь людям, попавшим в беду на воде.Проект решения по выделению средств на благоустройство пляжа будет рассмотрен на ближайшей сессии городского совета.