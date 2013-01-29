Сегодня модель скульптуры, которая, несомненно, станет еще одной достопримечательностью Запорожья, была презентована в " Козак-Палаце " , где проходит чемпионат Украины по тяжелой атлетике.- На похоронах Леонида Ивановича я в присутствии общественности взял на себя обязательство добиться переименования улицы в честь Леонида Жаботинского, и оно уже выполнено, и постараться поставить ему монумент, - рассказал сын Леонида Ивановича Руслан Жаботинский. - Комиссия по топонимике, которую возглавляет первый заместитель городского головы Сергей Мешок, уже определила место - перед аллеей Почетных граждан Запорожья.В Интернете был объявлен конкурс на лучший памятник самому сильному человеку своего времени.Предложения прислали представители 12 городов. Победила работа харьковского скульптора Эльданиса Гурбанова, который 28 лет занимается скульптурными композициями и контактными фигурами.В Запорожье есть два памятника этого автора. Это скульптурная композиция на бульваре Шевченко " Учительница " - главной героине культового фильма " Весна на Заречной улице " Татьяне Левченко, а также контактный памятник Николаю Рыбникову в образе Саши Савченко на проспекте Металлургов.По замыслу Эльдониса, Леонид Жаботинский будет изображен с поднятой в приветствии рукой после победы на своей второй Олимпиаде в Мехико, в 1968 году. Вылитый из бронзы в полный рост чемпион (1 м 93 см) будет стоять на верхней ступеньке пьедестала почета, а на второй или третьей смогут разместиться желающие сфотографироваться с легендарным земляком. Высота памятника (вместе с пьедесталом) - 2,50 м. Как рассказал Руслан Жаботинский, на изготовление композиции уйдет около трех месяцев.Кстати, весьма символично, что скульптурную композицию легендарного запорожца делает харьковчанин - в этом городе токарь 6-го разряда Харьковского тракторного завода Леонид Жаботинский начал заниматься тяжелой атлетикой....После окончания пресс-конференции модель скульптурной композиции перенесли в зал, где проходят соревнования тяжелоатлетов. И пока проходит чемпионат, каждый желающий может сфотографироваться с самым сильным человеком своего времени, который победил на двух Олимпиадах - в Токио (1964 г.) и Мехико (1968 г.). Затем модель перенесут в детско-юношескую школу по тяжелой атлетике имени Леонида Жаботинского.Фото: Александр Прилепа