Летом этого года в центре города, перед аллеей Почетных граждан Запорожья появится памятник легендарному запорожцу, двукратному олимпийскому чемпиону Леониду Жаботинскому.
Сегодня модель скульптуры, которая, несомненно, станет еще одной достопримечательностью Запорожья, была презентована в "Козак-Палаце", где проходит чемпионат Украины по тяжелой атлетике.
- На похоронах Леонида Ивановича я в присутствии общественности взял на себя обязательство добиться переименования улицы в честь Леонида Жаботинского, и оно уже выполнено, и постараться поставить ему монумент, - рассказал сын Леонида Ивановича Руслан Жаботинский. - Комиссия по топонимике, которую возглавляет первый заместитель городского головы Сергей Мешок, уже определила место - перед аллеей Почетных граждан Запорожья.
В Интернете был объявлен конкурс на лучший памятник самому сильному человеку своего времени.
Предложения прислали представители 12 городов. Победила работа харьковского скульптора Эльданиса Гурбанова, который 28 лет занимается скульптурными композициями и контактными фигурами.
В Запорожье есть два памятника этого автора. Это скульптурная композиция на бульваре Шевченко "Учительница" - главной героине культового фильма "Весна на Заречной улице" Татьяне Левченко, а также контактный памятник Николаю Рыбникову в образе Саши Савченко на проспекте Металлургов.
По замыслу Эльдониса, Леонид Жаботинский будет изображен с поднятой в приветствии рукой после победы на своей второй Олимпиаде в Мехико, в 1968 году. Вылитый из бронзы в полный рост чемпион (1 м 93 см) будет стоять на верхней ступеньке пьедестала почета, а на второй или третьей смогут разместиться желающие сфотографироваться с легендарным земляком. Высота памятника (вместе с пьедесталом) - 2,50 м. Как рассказал Руслан Жаботинский, на изготовление композиции уйдет около трех месяцев.
Кстати, весьма символично, что скульптурную композицию легендарного запорожца делает харьковчанин - в этом городе токарь 6-го разряда Харьковского тракторного завода Леонид Жаботинский начал заниматься тяжелой атлетикой.
...После окончания пресс-конференции модель скульптурной композиции перенесли в зал, где проходят соревнования тяжелоатлетов. И пока проходит чемпионат, каждый желающий может сфотографироваться с самым сильным человеком своего времени, который победил на двух Олимпиадах - в Токио (1964 г.) и Мехико (1968 г.). Затем модель перенесут в детско-юношескую школу по тяжелой атлетике имени Леонида Жаботинского.
Фото: Александр Прилепа
Сегодня модель скульптуры, которая, несомненно, станет еще одной достопримечательностью Запорожья, была презентована в "Козак-Палаце", где проходит чемпионат Украины по тяжелой атлетике.
- На похоронах Леонида Ивановича я в присутствии общественности взял на себя обязательство добиться переименования улицы в честь Леонида Жаботинского, и оно уже выполнено, и постараться поставить ему монумент, - рассказал сын Леонида Ивановича Руслан Жаботинский. - Комиссия по топонимике, которую возглавляет первый заместитель городского головы Сергей Мешок, уже определила место - перед аллеей Почетных граждан Запорожья.
В Интернете был объявлен конкурс на лучший памятник самому сильному человеку своего времени.
Предложения прислали представители 12 городов. Победила работа харьковского скульптора Эльданиса Гурбанова, который 28 лет занимается скульптурными композициями и контактными фигурами.
В Запорожье есть два памятника этого автора. Это скульптурная композиция на бульваре Шевченко "Учительница" - главной героине культового фильма "Весна на Заречной улице" Татьяне Левченко, а также контактный памятник Николаю Рыбникову в образе Саши Савченко на проспекте Металлургов.
По замыслу Эльдониса, Леонид Жаботинский будет изображен с поднятой в приветствии рукой после победы на своей второй Олимпиаде в Мехико, в 1968 году. Вылитый из бронзы в полный рост чемпион (1 м 93 см) будет стоять на верхней ступеньке пьедестала почета, а на второй или третьей смогут разместиться желающие сфотографироваться с легендарным земляком. Высота памятника (вместе с пьедесталом) - 2,50 м. Как рассказал Руслан Жаботинский, на изготовление композиции уйдет около трех месяцев.
Кстати, весьма символично, что скульптурную композицию легендарного запорожца делает харьковчанин - в этом городе токарь 6-го разряда Харьковского тракторного завода Леонид Жаботинский начал заниматься тяжелой атлетикой.
...После окончания пресс-конференции модель скульптурной композиции перенесли в зал, где проходят соревнования тяжелоатлетов. И пока проходит чемпионат, каждый желающий может сфотографироваться с самым сильным человеком своего времени, который победил на двух Олимпиадах - в Токио (1964 г.) и Мехико (1968 г.). Затем модель перенесут в детско-юношескую школу по тяжелой атлетике имени Леонида Жаботинского.
Фото: Александр Прилепа
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