За это время комиссия, в состав которой вошли 7 депутатов, представителей коммунальных предприятий и заповедника "Хортица", было проведено 9 заседаний.Согласно отчету комиссии, которая работала с октября 2016 года, было установлено, что 58 из 59 иловых ставков переполнены. Лишь один вычищен и находится в резерве. Подсушенных и готовых к очистке сегодня — 15.Чистка ставков выполняется с помощью драглайна (ковша), из-за чего их глубина во время эксплуатации значительно увеличилась — с необходимой 0,7 м до 1,5-2,5 м. Общий объем осадка составляет 90 тыс. куб.метров."На сьогодні практично всі мулові карти заповнені осадом. Високий шар осаду на майданчиках веде до його загнивання. Для чищення майданчиків використовуються драглайни, які поглиблюють днище майданчиків. В процесі експлуатації висота наповнення майданчиків збільшилася в 2-3 рази і днище опустилося нижче рівня водозабірного колодця (до 1,5-2,5 м від необхідної 0,7 м). Це призводить до створення “мертвої зони”, тобто при розташуванні суміші на фазу мулової води і густої частини — воді піти нікуди, високий шар осаду сохне дуже тривалий час і загниває", - отмечается в отчете комиссии, который зачитали на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам экологии.Для решения вопроса члены временной комиссии предлагают поручить КП "Водоканал" разработать программу текущего ремонта иловых карт ЦОС-1, техническое задание на выполнение обследования фактического состояния и качественной оценки илового осадка ЦОС-1, ЦОС-2 и о.Хортица. Предполагается, что средства управление по экологической безопасности направит из резервного фонда. Также члены комиссии предлагают включить в программу реконструкции ЦОС-1 и ЦОС-2 строительство цеха по переработке утилизации осадка и наладить полный технологический цикл.Депутат от Оппозиционного блока в горсовете, член экологической комиссии Николай Силин задал ряд интересующих по отчету вопросов. Они касались как технической стороны решения проблемы, так и применения опыта европейских стран.- Отчет принят к сведению, были проработаны все варианты, которые лет 50 не прорабатывались. Рекомендуем комиссии принять к дальнейшему исполнению те рекомендации, которые определены в отчете, - сказал Николай Силин, который на этом заседании замещал председателя постоянной депутатской комиссии.