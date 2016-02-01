С 26 марта по 27 апреля в запорожском аэропорту будет идти ремонт взлетно-посадочной полосы.
Об этом сегодня на постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения сообщил директор КП "Международный аэропорт Запорожье" Виктор Бискупский.
- Запорожцы смогут в это время пользоваться услугами Днепровского аэропорта и Киевского, - отметил Виктор Бискупский. - У нас нет другого выбора — на данный момент технически мы не можем принимать самолеты.
Как рассказал "Индустриалке" председатель бюджетной комиссии, депутат Оппозиционного блока Руслан Божко, на ближайшей сессии выделение финансирования на ремонт взлетно-посадочной полосы будет рассмотрено депутатами.
- Кроме уже выделенных средств на аэропорт, необходимо дополнительно 20 млн грн, - подчеркнул Руслан Божко. - Сегодня также на нашей комиссии будем обсуждать этот вопрос, но ремонт делать необходимо по техническим показателям.
Напомним, в прошлом году в Запорожье была начата реализация программы развития аэропорта, рассчитанной на несколько лет. Уже проведен капитальный ремонт терминала для внутренних авиалиний, начат ремонт терминала для международных авиалиний, выполнены проекты реконструкции светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы и радиотехнических средств посадки, приобретено несколько единиц необходимой техники.
На 2017 год у городской власти еще более масштабные планы. Тем более, что чистый доход аэропорта только за прошлый год увеличился с 5 до 40 миллионов гривен. Предприятие зарабатывает и готово вкладывать собственные средства в развитие. Город, в свою очередь, также предусмотрел средства на развитие аэропорта, в том числе и на ремонт взлетно-посадочной полосы.
Об этом сегодня на постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения сообщил директор КП "Международный аэропорт Запорожье" Виктор Бискупский.
- Запорожцы смогут в это время пользоваться услугами Днепровского аэропорта и Киевского, - отметил Виктор Бискупский. - У нас нет другого выбора — на данный момент технически мы не можем принимать самолеты.
Как рассказал "Индустриалке" председатель бюджетной комиссии, депутат Оппозиционного блока Руслан Божко, на ближайшей сессии выделение финансирования на ремонт взлетно-посадочной полосы будет рассмотрено депутатами.
- Кроме уже выделенных средств на аэропорт, необходимо дополнительно 20 млн грн, - подчеркнул Руслан Божко. - Сегодня также на нашей комиссии будем обсуждать этот вопрос, но ремонт делать необходимо по техническим показателям.
Напомним, в прошлом году в Запорожье была начата реализация программы развития аэропорта, рассчитанной на несколько лет. Уже проведен капитальный ремонт терминала для внутренних авиалиний, начат ремонт терминала для международных авиалиний, выполнены проекты реконструкции светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы и радиотехнических средств посадки, приобретено несколько единиц необходимой техники.
На 2017 год у городской власти еще более масштабные планы. Тем более, что чистый доход аэропорта только за прошлый год увеличился с 5 до 40 миллионов гривен. Предприятие зарабатывает и готово вкладывать собственные средства в развитие. Город, в свою очередь, также предусмотрел средства на развитие аэропорта, в том числе и на ремонт взлетно-посадочной полосы.
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