Сегодня, 22 марта, субботник проводился на пустыре в районе улицы Чаривной, 145-Б. Территория большая, а вроде ни за кем не закреплена. Вот и бросила клич райадминистрация — на него откликнулись и бизнесмены, и бюджетники. Они просто взяли в руки весенний инструмент и пошли убирать зазеленевшее после зимы поле — мусора и прошлогодней листвы здесь скопилось довольно много.Как рассказал " Индустриалке ", во всем районе идет планомерная уборка территории после зимы. И началась она, как только снег сошел.- Сейчас дошла очередь и до этой площадки, - говорит Александр Павлович. - На наш призыв провести субботник по уборке территории с готовностью откликнулись работники районного отдела образования, территориального отделения казначейства и бизнесмены.Городской голова Владимир Буряк поставил задачу районным администрациям привести город в порядок после зимы до 9 апреля. Мы, можно сказать, больше половины территории района уже убрали — начинали с центральных магистралей. Кроме вот таких " субботников " , на которые охотно выходят люди, в районе работают коммунальные предприятия " Титан " , " ЭЛУАД " , " Зеленстрой " , коллективы учебных и медицинских учреждений, торговых точек - все убирают прилегающие к ним участки.В нашем районе находятся пять кладбищ — к поминальным дням все подходы и подъезды к ним будут приведены в порядок.Фото и видео: Дмитрий Шилин