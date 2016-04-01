- На молодежную политику в предыдущие годы, к большому сожалению, выделяли чуть больше 400 тыс. грн., а в 2017 году произошел серьезный прорыв, благодаря, в том числе, и вашей поддержке, выделили 1,7 млн. грн., - сообщил на заседании комиссии молодежный мэр Сергей Ильченко. - В 2016 году мы массово привлекали спонсоров для проведения молодежных мероприятий. Но все-таки город должен помогать молодежи, а не спонсоры.Как рассказал Сергей Владимирович, какие мероприятия будут проводить в этом году — выбирала сама молодежь города.- В июне мы создали проектную комиссию, которая около трех месяцев собирала предложения молодежи города по тем программам и мероприятиям, которые молодые запорожцы хотели бы видеть в 2017 году, - отметил Сергей Ильченко.- Мы считали, что будут предлагать только культурные и развлекательные мероприятия, - добавляет секретарь городского молодежного совета Анна Югрина. - А предлагали и стендап-фестивали, и дебатные школы, и турниры " Что? Где? Когда? " .Кроме таких векторов нашей деятельности, как спорт, волонетрство, культурно-развлекательные мероприятия, были заложены такие необычные пункты, как, например, имидж молодежи, благоустройство нашего города. Так, я являюсь инициатором и куратором молодежного фестиваля "Zobi-фест", а это самое материально масштабное мероприятие в бюджете на молодежную политику. И, чтобы попасть на этот фестиваль, каждый должен сделать доброе дело для города, для общественности. И уже три года подряд мы получаем результаты — молодежь за свои средства устанавливает урны, приводит в порядок скверы и парки.- Сейчас в Запорожье 220 тысяч молодых людей, - говорит начальник управления по работе с молодежью и семьей департамента спорта, семьи и молодежи горсовета Алексей Савицкий. - Раньше на каждого молодого человека выделялось 2 грн., а сейчас — почти в четыре раза больше.Из нового хотел бы отметить, что в этом году, вместе с Запорожским национальным университетом будет проведено социологическое исследование различных сфер жизни молодежи. А еще скоро проведем большую Ярмарку востребованных профессий и профессий будущего.- Работу городского молодежного совета оцениваю очень положительно, - отметила"Индустриалке" заместитель председателя комиссии по вопросам образования, культуры, молодежи и туризма горсовета, депутат горсовета от Оппозиционного блока, директор гимназии № 46 Людмила Круглая. - Им хочется работать, что-то менять, это похвально. Но, считаю, что надо проводить не только большие мероприятия, но и идти с мероприятиями в школы, в том числе и в качестве волонтеров.