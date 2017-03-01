Орджоникидзевский районный суд Запорожья взял под стражу виновника смертельного ДТП.
Как писала "Индустриалка", пьяный водитель "Жигулей" на Набережной сбил 72-летнего велосипедиста. Пострадавший от полученных травм скончался в тот же день.
Как сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области, сегодня суд принял решение об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшие два месяца мужчина также не сможет водить машину.
Читайте также: В Запорожье машина сбила ребенка.
Как писала "Индустриалка", пьяный водитель "Жигулей" на Набережной сбил 72-летнего велосипедиста. Пострадавший от полученных травм скончался в тот же день.
Как сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области, сегодня суд принял решение об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшие два месяца мужчина также не сможет водить машину.
Читайте также: В Запорожье машина сбила ребенка.
- Просмотров: 134
Похожие новости