Дело в том, что с 1 января, согласно постановления Кабмина, повысили оклады учителям школ. А воспитатели детсадов и педагоги внешкольных заведений пока остались с прежними зарплатами — их ждет повышение с 1 сентября.- Но ведь воспитатель детского сада и педагог внешкольного учреждения делают не менее важную работу, чем учителя в школе, - сказала на заседании комиссии юрисконсульт областной организации профсоюза работников образования и науки Лилия Петрашина. - Органы местного самоуправления могут принять решение о том, чтобы повысить оклады раньше. У нас убедительная просьба — пожалуйста, решите вопрос как можно скорее, с 1 марта.На комиссии предложение поддержали, но посетовали, что с такой инициативой стоило выходить раньше.- В результате такого решения Кабмина возник дисбаланс, социальная напряженность, а ведь работники детсадов и внешкольных учреждений также имеют педагогическое образование, выполняют огромную работу в воспитании подрастающего поколения, - прокомментировала ситуацию " Индустриалке " заместитель председателя комиссии по вопросам образования, культуры, молодежи и туризма горсовета, депутат горсовета от Оппозиционного блока, директор гимназии № 46 Людмила Круглая. - Областная организация профсоюза работников образования и науки вышла к нам с предложением рассмотреть вопрос и обратиться в департамент образования и науки, чтобы там рассчитали, какая нужна сумма для повышения зарплаты. Мы тоже переживаем из-за этой несправедливости, я считаю, что это непродуманное решение. Если повышать зарплату, что всем педработникам. Поэтому мы будем готовить соответствующее обращение. Но вряд ли можно успеть повысить зарплату с 1 марта. Реально вижу, что возможно - с 1 июня.