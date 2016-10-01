Увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги обусловили массовое участие населения в программе субсидий.Чтобы улучшить условия оформления субсидий, в помещениях управления труда и соцзащиты населения Запорожья установлены системы электронного управления очередью, приобретена компьютерная техника, рабочие места оборудованы специализированной мебелью. На эти цели из бюджета города Запорожье выделено более 12 млн. грн.Проект реализуется в Коммунарском, Днепровском, Шевченковском и Хортицком районах Запорожья, а также в Пологовском, Приморском, Розовском районах области и в городе Бердянск.Благодаря современной электронной автоматизированной технологии, нажав кнопку обращения, человек оперативно направляется к свободному в данный момент специалисту, который примет заявление для дальнейшей обработки.