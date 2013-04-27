В городских библиотеках Запорожья проходит Месячник детской и юношеской книги.
24 марта в 10.00 библиотека для детей № 8 по улице Звенигородская, 7 приглашает детей 10-11 лет на игру-конкурс "З книгою канікули – сумувати ніколи".
Ребят ожидают встречи с героями любимых книг, медиакроссворд "По страницам любимых книг", литературное караоке, музыкальный конкурс. Также дети смогут посмотреть кукольный спектакль "Красная шапочка" в библиотечном театре "Книга и кукла".
Юным читателям библиотекари представят выставку новых поступлений. Интересные, яркие, современно оформленные книги познакомят ребят с творчеством украинских и зарубежных писателей, сообщает сайт мэрии.
24 марта в 10.00 библиотека для детей № 8 по улице Звенигородская, 7 приглашает детей 10-11 лет на игру-конкурс "З книгою канікули – сумувати ніколи".
Ребят ожидают встречи с героями любимых книг, медиакроссворд "По страницам любимых книг", литературное караоке, музыкальный конкурс. Также дети смогут посмотреть кукольный спектакль "Красная шапочка" в библиотечном театре "Книга и кукла".
Юным читателям библиотекари представят выставку новых поступлений. Интересные, яркие, современно оформленные книги познакомят ребят с творчеством украинских и зарубежных писателей, сообщает сайт мэрии.
- Просмотров: 99
Похожие новости