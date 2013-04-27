24 марта в 10.00 библиотека для детей № 8 по улице Звенигородская, 7 приглашает детей 10-11 лет на игру-конкурс " З книгою канікули – сумувати ніколи " .Ребят ожидают встречи с героями любимых книг, медиакроссворд " По страницам любимых книг " , литературное караоке, музыкальный конкурс. Также дети смогут посмотреть кукольный спектакль " Красная шапочка " в библиотечном театре "Книга и кукла".Юным читателям библиотекари представят выставку новых поступлений. Интересные, яркие, современно оформленные книги познакомят ребят с творчеством украинских и зарубежных писателей, сообщает сайт мэрии.