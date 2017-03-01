В Мелитополе оперуполномоченный криминальной полиции занимался сбытом метамфетамина.
За деньги правоохранитель снабжал психотропным веществом женщину. Его задержали на горячем и избрали меру пресечения в виду содержания под стражей. Однако, он вышел, внеся 96 тыс. грн. залога.
Дело полицейского передано в суд. Мужчине грозит от шести до десяти лет лишения свободы, а также конфискация имущества.
Как писала "Индустриалка", в Запорожском СИЗО сотрудник занимался сбытом наркотиков.
Читайте также: В запорожском общежитии мужчины курили наркотики.
За деньги правоохранитель снабжал психотропным веществом женщину. Его задержали на горячем и избрали меру пресечения в виду содержания под стражей. Однако, он вышел, внеся 96 тыс. грн. залога.
Дело полицейского передано в суд. Мужчине грозит от шести до десяти лет лишения свободы, а также конфискация имущества.
Как писала "Индустриалка", в Запорожском СИЗО сотрудник занимался сбытом наркотиков.
Читайте также: В запорожском общежитии мужчины курили наркотики.
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