Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейские изъяли у 26-летнего мужчины пистолет, автомат и патроны.
Санкционированный обыск у жителя Запорожья проводили сотрудники Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Запорожской области, после того как к ним поступила информация о том, что мужчина причастен к незаконному обороту оружия.
Во время обыска изъяли армейской оружие, а именно — автомат Калашникова, три магазина к нему, пистолет Макарова с глушителем, 126 патронов и 200 гр тротила.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, оружие передали на экспертизу. Правонарушителю грозит до семи лет тюрьмы. Расследование продолжается.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье вокруг находки силовиков разгорелся скандал
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Санкционированный обыск у жителя Запорожья проводили сотрудники Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Запорожской области, после того как к ним поступила информация о том, что мужчина причастен к незаконному обороту оружия.
Во время обыска изъяли армейской оружие, а именно — автомат Калашникова, три магазина к нему, пистолет Макарова с глушителем, 126 патронов и 200 гр тротила.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, оружие передали на экспертизу. Правонарушителю грозит до семи лет тюрьмы. Расследование продолжается.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье вокруг находки силовиков разгорелся скандал
Читайте также: В Запорожской области гранатометы прятали в разрушенном доме
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