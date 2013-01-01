В Запорожье на пересечении проспекта и ул. Фортечной произошло ДТП.
Легковушка сбила 9-летнего мальчика.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшего доставили в больницу. К счастью, авария обошлась без тяжелых последствий. У ребенка диагностировали ушиб бедра.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области тепловоз сбил пьяную женщину.
Читайте также: В Запорожье пассажир избил водителя.
Легковушка сбила 9-летнего мальчика.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшего доставили в больницу. К счастью, авария обошлась без тяжелых последствий. У ребенка диагностировали ушиб бедра.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области тепловоз сбил пьяную женщину.
Читайте также: В Запорожье пассажир избил водителя.
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