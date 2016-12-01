Начиная с 2015 года, Национальная комиссия по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг значительно повысила тарифы на электроэнергию для обеспечения работы городского электротранспорта и освещения городских улиц. В результате существенно возросла финансовая нагрузка на городские бюджеты.
В ходе рабочего совещания с городскими, поселковыми, сельскими головами, которое провел во вторник, 21 марта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представители Ассоциации городов Украины внесли ряд предложений по этому вопросу.
В частности Ассоциация городов Украины (АГУ) предложила установить льготные тарифы на электрическую энергию для обеспечения внешнего освещения и электротранспорта. Также предлагается разработать государственную программу энергоэффективных мероприятий в сферах внешнего освещения улиц и городского электротранспорта.
Инициативу Ассоциации городов Украины прокомментировал городской голова Запорожья Владимир Буряк, который также принял участие в совещании, как член правления Ассоциации городов Украины, председатель Запорожского регионального отделения АГУ.
Городской голова подчеркнул, что Запорожье поддерживает установление льготных тарифов на электроэнергию для освещения улиц и обеспечения работы электротранспорта. Однако не меньшее значение имеет принятие государственной программы энергоэффективных мероприятий в указанных сферах.
- В 2016 году мы начали в Запорожье масштабную программу реконструкции сетей внешнего освещения. Работы были выполнены более чем на ста объектах. Установлено более полутора тысяч современных, энергосберегающих светильников. Однако для дальнейшего снижения потребления электроэнергии при освещении улиц предстоит еще много работы. Для нашего города также очень важно развитие электротранспорта, как экологически чистого вида транспорта, в том числе и за счет сокращения энергопотребления. Уверен, что принятие государственной программы поможет городам в реализации комплексных энергоэффективных мероприятий в этих отраслях, - заявил Владимир Буряк.
В ходе рабочего совещания с городскими, поселковыми, сельскими головами, которое провел во вторник, 21 марта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представители Ассоциации городов Украины внесли ряд предложений по этому вопросу.
В частности Ассоциация городов Украины (АГУ) предложила установить льготные тарифы на электрическую энергию для обеспечения внешнего освещения и электротранспорта. Также предлагается разработать государственную программу энергоэффективных мероприятий в сферах внешнего освещения улиц и городского электротранспорта.
Инициативу Ассоциации городов Украины прокомментировал городской голова Запорожья Владимир Буряк, который также принял участие в совещании, как член правления Ассоциации городов Украины, председатель Запорожского регионального отделения АГУ.
Городской голова подчеркнул, что Запорожье поддерживает установление льготных тарифов на электроэнергию для освещения улиц и обеспечения работы электротранспорта. Однако не меньшее значение имеет принятие государственной программы энергоэффективных мероприятий в указанных сферах.
- В 2016 году мы начали в Запорожье масштабную программу реконструкции сетей внешнего освещения. Работы были выполнены более чем на ста объектах. Установлено более полутора тысяч современных, энергосберегающих светильников. Однако для дальнейшего снижения потребления электроэнергии при освещении улиц предстоит еще много работы. Для нашего города также очень важно развитие электротранспорта, как экологически чистого вида транспорта, в том числе и за счет сокращения энергопотребления. Уверен, что принятие государственной программы поможет городам в реализации комплексных энергоэффективных мероприятий в этих отраслях, - заявил Владимир Буряк.
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