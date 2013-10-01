Военные музыканты, открывавшие ежегодный фестиваль, порадовали своим выступлением юных патриотов." Музиканти Національної гвардії так бадьоро розпочали наше свято, що цей настрій зберігся до самого кінця! " , - отметил ученик 11-го класса Богдан Бурый.Каждое выступление военнослужащих сопровождалось бурными аплодисментами и дружеской поддержкой всех учеников и учителей гимназии. В конце впечатляющего выступления оркестра аудитория аплодировала музыкантам стоя." Мабуть, немає більшої подяки для музикантів, аніж веселий настрій і щирі посмішки їх слухачів, – отметил дирижер оркестра майор Игорь Ромалийский. – Ми подарували школярам гарний настрій і також отримали неабияке задоволення " .Автор - Анатолий Гололобов