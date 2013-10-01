Особым гостем Фестиваля украинской песни, который 21 марта прошел в Запорожской гимназии № 6, стал военный оркестр 9-го полка оперативного назначения Нацгвардии Украины.
Военные музыканты, открывавшие ежегодный фестиваль, порадовали своим выступлением юных патриотов.
"Музиканти Національної гвардії так бадьоро розпочали наше свято, що цей настрій зберігся до самого кінця!", - отметил ученик 11-го класса Богдан Бурый.
Каждое выступление военнослужащих сопровождалось бурными аплодисментами и дружеской поддержкой всех учеников и учителей гимназии. В конце впечатляющего выступления оркестра аудитория аплодировала музыкантам стоя.
"Мабуть, немає більшої подяки для музикантів, аніж веселий настрій і щирі посмішки їх слухачів, – отметил дирижер оркестра майор Игорь Ромалийский. – Ми подарували школярам гарний настрій і також отримали неабияке задоволення".
Автор - Анатолий Гололобов
Военные музыканты, открывавшие ежегодный фестиваль, порадовали своим выступлением юных патриотов.
"Музиканти Національної гвардії так бадьоро розпочали наше свято, що цей настрій зберігся до самого кінця!", - отметил ученик 11-го класса Богдан Бурый.
Каждое выступление военнослужащих сопровождалось бурными аплодисментами и дружеской поддержкой всех учеников и учителей гимназии. В конце впечатляющего выступления оркестра аудитория аплодировала музыкантам стоя.
"Мабуть, немає більшої подяки для музикантів, аніж веселий настрій і щирі посмішки їх слухачів, – отметил дирижер оркестра майор Игорь Ромалийский. – Ми подарували школярам гарний настрій і також отримали неабияке задоволення".
Автор - Анатолий Гололобов
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