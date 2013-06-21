





























" В век информационных технологий мы не перестаем быть свидетелями происходящих чудес, подтверждающих нашу Православную веру, – комментирует событие митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. - Чудо – это такое явление Божественного Промысла в нашей жизни, которое нельзя объяснить научно. Будучи рационально необъяснимым, подлинный смысл чуда открывается лишь духовному взору человека.Как рассказал владыка Лука, обнаруженные в храме изображения по внешнему виду напоминают рентгеновский снимок. Как известно, он получается в результате воздействия рентгеновских лучей на объект, под которым находится чувствительная пленка, которая и фиксирует изображение объекта в негативном виде.- В нашем случае объект – икона апостола, в качестве чувствительной пленки выступает стена, но что является лучами, которые прошли через икону и оставили изображение на стене? Места, где отпечатались контуры апостолов симметричны, не находятся под прямым воздействием солнечных лучей, а сами иконы не прозрачны и сзади наглухо закрыты фанерой, на которой нет вообще никаких следов, - уточняет Его Высокопреосвященство.Ответ на этот вопрос, по его словам, подсказывает святитель Лука (Войно-Ясенецкий), который в своем труде "Дух, душа и тело" научно, с позиции благодатно просвещенного разума, как познавательной способности человека, подтверждает истинность Божественного Откровения, хранимого в Православной вере.- Не будем полностью пересказывать этот труд, но косн е мся лишь только его рассуждений о видах энергии, - продолжает управляющий Запорожской епархией. - Всем известен закон сохранения энергии, но что является первоначальной формой энергии, которая при изменении дает начало другой форме энергии? Научно обосновывая, святитель доказывает существование чисто духовной энергии, которую мы считаем первичной и первородительницей всех физических форм энергии, а через них – и самой материи. Для верующего человека эта духовная энергия представляется как всемогущественная любовь Божественная.Такие случаи в Украине имеют место. Например, в Киевском Введенском монастыре образ Богородицы " Призри на смирение " в 1994 году отпечатался на стекле, совсем недавно недалеко от нас в одном из храмов Каменского точно такое случилось на стене – проявился образ Покрова Божией Матери.- Господь и посылает нам такие знаки, чтобы мы это видели и укреплялись в своей вере, - говорит владыка Лука. - Мы должны услышать, увидеть и понять любовь Божию к нам, не унывать, ничего не бояться, помня, что все возможно верующему. Есть живая вера, есть и живая связь с Богом. Даже когда человек стремится к вере, будучи низвержен на дно жизни, и тогда может произойти спасительное чудо.Нам необходимо помнить предупреждение святителя Игнатия (Брянчанинова): " Стремление, встречающееся в современном обществе, видеть чудеса и даже творить чудеса… очень порицается святыми отцами: таким стремлением обнаруживается живущее в душе и овладевшее душою самообольщение, основанное на самомнении и тщеславии... " . Он же отмечает, что вера, пришедшая в результате чуда, если не будет подкреплена жизнью по Евангельским заповедям, рано или поздно станет суеверием или даже будет потеряна.Но самое главное должно быть в том, что Богу удается достучаться до наших сердец, что существует Церковь, которая вопреки всем обстоятельствам выжила, живет, приобщая людей к Вечной жизни, стараясь быть солью земли, выполняя свое предназначение, ибо " врата ада Ее не одолеют " " .