Возле стен облгосадминистрации и областного совета они требовали перерасчета пенсий, возобновления льгот на жилье и жилищно-коммунальные услуги, восстановления жилищных прав и обеспечения права на гарантированное медицинское и санаторно-курортное обслуживание.Как рассказал " Индустриалке " организатор митинга, пенсионер МВД Олег Коваленко, борьбу за свои права ветераны, проработавшие много лет в милиции, в Запорожской области начали в декабре прошлого года. Кстати, бывшие сотрудники милиции из Полтавы за восстановление своих прав борются уже почти год.- Люди подавали иски на перерасчеты пенсий и повыигрывали суды, - рассказал Олег Федорович.Дело в том, что в связи с реформированием правоохранительной структуры, пенсионеры Министерства внутренних дел остались без социальной защиты - при переходе от милиции к полиции об этой категории просто забыли. В отличие от " гражданских " , пенсии они получают по спецзакону, в котором размер выплат привязан не к прожиточному минимуму, а к денежному обеспечению.При ликвидации милиции должности, которые во время службы занимали ветераны, не приравняли к должностям в Нацполиции, а это значит, что размеры пенсионных выплат оу них стались практически на том же уровне.По словам Олега Коваленко, в цифрах это выглядит приблизительно так. Если в милиции на должности дежурного райотдела сотрудник получал, к примеру, 2000 гривен, то сотрудник полиции — уже 2500.- Но за звание майора, как у меня, в милиции платили 150 грн, то в полиции - 2500, - уточняет Олег Федорович. - То есть, при перерасчете пенсия значительно вырастет.В прошлом году бывшие милиционеры стали проводить акции протеста: 10 ноября они пикетировали в регионах областные госадминистрации, ГУ ПФУ и ГУНП, 6 декабря стояли под стенами Верховной Рады украины и Кабмина, 12 и 20 декабря проводили всеукраинские акции протеста под ВРУ и Кабинетом министров, в областях перекрывали движение транспорта на час.Все попытки бывших милиционеров в прошлом году были безрезультатными. Как рассказал " Индустриалке " бывший милиционер-водитель Сергей Кондратенко, из Пенсионного фонда Украины ему ответили, что для проведения перерасчета нужно, чтобы МВД дало официальный документ, на основании чего производить перерасчет. А такого документа Министерство внутренних дел не предоставило, следовательно, оснований для проведения перерасчета пенсионерам МВД нет.Масштабное мероприятие состоялось уже и в этом году: 30 января представители областей собирались на форум, который проходил в клубе МВД.После этого лед, как говорится, тронулся — 8 февраля в Пенсионном фонде зарегистрировали сообщение МВД об основаниях перерасчета пенсий. Но радоваться бывшим стражам правопорядка еще рано: чтобы запустить процесс, к этому документу нужно еще несколько бумаг.Так, 14 февраля Фонд направил в МВД письмо, в котором попросил сообщить, какое уполномоченное подразделение должно выдавать справки о размере денежного обеспечения лиц начальствующего и рядового состава, которые раньше выдавали Главные управления внутренних дел, находящиеся сейчас в состоянии ликвидации. Сотрудники ПФУ также попросили сообщить, утверждена ли схема приравнивания должностей в системе МВД к должностям в Нацполиции.И еще немаловажный момент — деньги на проведение перерасчета бывшим милиционерам в Госбюджете-2017 не предусмотрены, средства, а они наверняка немалые, нужно изыскивать, что в свете последних событий в стране, думаю, весьма проблематично.Боюсь ошибиться, но мне почему-то кажется, что бывшим милиционерам еще не раз придется выходить на акции протеста в свою защиту.Фото: Александр Прилепа