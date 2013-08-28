В детской областной больнице выделили целое отделение, чтобы разместить детей из Донецкой области вместе с сопровождающими.
В рамках гуманитарного проекта "Помощь идет" 25 детей смогут уже завтра пройти консультацию узких специалистов, которые назначат лечение. Сколько времени оно займет - будет решаться в индивидуальном порядке, некоторым деткам необходимо даже хирургическое вмешательство.
Сегодня возле областной детской больницы маленьких пациентов встречал главный врач Юрий Борзенко, который рассказал "Индустриалке", что специально для них освободили одно из отделений больницы, чтобы всех спокойно разместить, накормить и предоставить возможность отдохнуть.
- Диагнозы этих детей мы получили заранее и уже знаем с чем нам придется столкнуться, - подчеркнул Юрий Борзенко. - Возраст пациентов - от 6 до 15 лет, а диагнозы разнообразные — это грыжи, тонзиллиты, бронхиты, глазные заболевания, расщелины мягкого и твердого неба и т.д. Сегодня наша цель — разместить, накормить и уложить детей, чтобы завтра они были отдохнувшие и мы смогли заняться их лечением.
За последние годы мы пролечили более тысячи детей из зоны АТО и готовы и дальше в этом помогать.
В рамках гуманитарного проекта "Помощь идет" после курса лечения в больнице, дети смогут пройти реабилитацию в профильных санаториях.
- У нас сегодня очень хорошая новость — 25 детей, которые живут на линии фронта в Донецкой области, заснут спокойно, - отметил координатор проекта "Помощь идет" офицер отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования "Схід" Борис Кутовой. - Сегодня эти дети в сопровождении взрослых приехали в областную больницу не только для лечения, но и для отдыха. Они не будут бояться здесь взрывов и в страхе просыпаться по ночам - здесь они смогут получить лечение, которое дома им проходить просто негде. Я счастлив констатировать, что для помощи этим детям объединились волонтеры, бизнесмены и политики - только такое объединение дает хороший результат.
Пока дети с родителями и другими сопровождающими размещались в палатах, сотрудники больницы уже готовились кормить их поздним обедом.
"Индустриалка" расспросила, с какими мыслями маленькие пациенты ехали в Запорожье.
- Мы надеемся только на самое хорошее с моей доченькой Каролинкой, - рассказала Ирина Дьякова из Соледара. - Дочка родилась без верхнего неба и ей было очень сложно в детстве кушать — только через трубочку могла это делать. Может быть, здесь ей сделают операцию и мы забудем об этой проблеме. Спасибо волонтерам, что не оставили нашу историю без внимания.
Воспитатель Часовоярской специальной школы-интерната №8 Елена Мосиенко приехала в Запорожье в качестве сопровождающей с 8-летней Валерией Шепаренко, которой тоже необходимо оперативное вмешательство.
- Девочка родилась без неба и тоже остро нуждается в операции, - рассказывает Елена Мосиенко. - Наша школа-интернат рассчитана на ребят с особыми потребностями, но Лере, как и всем детям, очень хочется стать здоровой. Она сейчас смущается, но мечтает познакомиться и подружиться с детьми.
- Мы приехали из поселка Мироновка, чтобы проконсультироваться с врачами и полечить глазки моего 6-летнего сына, - рассказала Вита Оболенцева. - Специально приехали перед школой, чтобы пойти в первый класс здоровыми. Еще одно желание — отдохнуть от постоянных взрывов и шума, потому что очень тяжело постоянно находиться в такой опасной зоне.
Цель данного проекта — предоставление всесторонней медицинской помощи местному населению в зоне проведения антитеррористической операции с привлечением врачей медицинских учреждений, находящихся в зоне ответственности оперативного командования "Схід".
Фото автора
В рамках гуманитарного проекта "Помощь идет" 25 детей смогут уже завтра пройти консультацию узких специалистов, которые назначат лечение. Сколько времени оно займет - будет решаться в индивидуальном порядке, некоторым деткам необходимо даже хирургическое вмешательство.
Сегодня возле областной детской больницы маленьких пациентов встречал главный врач Юрий Борзенко, который рассказал "Индустриалке", что специально для них освободили одно из отделений больницы, чтобы всех спокойно разместить, накормить и предоставить возможность отдохнуть.
- Диагнозы этих детей мы получили заранее и уже знаем с чем нам придется столкнуться, - подчеркнул Юрий Борзенко. - Возраст пациентов - от 6 до 15 лет, а диагнозы разнообразные — это грыжи, тонзиллиты, бронхиты, глазные заболевания, расщелины мягкого и твердого неба и т.д. Сегодня наша цель — разместить, накормить и уложить детей, чтобы завтра они были отдохнувшие и мы смогли заняться их лечением.
За последние годы мы пролечили более тысячи детей из зоны АТО и готовы и дальше в этом помогать.
В рамках гуманитарного проекта "Помощь идет" после курса лечения в больнице, дети смогут пройти реабилитацию в профильных санаториях.
- У нас сегодня очень хорошая новость — 25 детей, которые живут на линии фронта в Донецкой области, заснут спокойно, - отметил координатор проекта "Помощь идет" офицер отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования "Схід" Борис Кутовой. - Сегодня эти дети в сопровождении взрослых приехали в областную больницу не только для лечения, но и для отдыха. Они не будут бояться здесь взрывов и в страхе просыпаться по ночам - здесь они смогут получить лечение, которое дома им проходить просто негде. Я счастлив констатировать, что для помощи этим детям объединились волонтеры, бизнесмены и политики - только такое объединение дает хороший результат.
Пока дети с родителями и другими сопровождающими размещались в палатах, сотрудники больницы уже готовились кормить их поздним обедом.
"Индустриалка" расспросила, с какими мыслями маленькие пациенты ехали в Запорожье.
- Мы надеемся только на самое хорошее с моей доченькой Каролинкой, - рассказала Ирина Дьякова из Соледара. - Дочка родилась без верхнего неба и ей было очень сложно в детстве кушать — только через трубочку могла это делать. Может быть, здесь ей сделают операцию и мы забудем об этой проблеме. Спасибо волонтерам, что не оставили нашу историю без внимания.
Воспитатель Часовоярской специальной школы-интерната №8 Елена Мосиенко приехала в Запорожье в качестве сопровождающей с 8-летней Валерией Шепаренко, которой тоже необходимо оперативное вмешательство.
- Девочка родилась без неба и тоже остро нуждается в операции, - рассказывает Елена Мосиенко. - Наша школа-интернат рассчитана на ребят с особыми потребностями, но Лере, как и всем детям, очень хочется стать здоровой. Она сейчас смущается, но мечтает познакомиться и подружиться с детьми.
- Мы приехали из поселка Мироновка, чтобы проконсультироваться с врачами и полечить глазки моего 6-летнего сына, - рассказала Вита Оболенцева. - Специально приехали перед школой, чтобы пойти в первый класс здоровыми. Еще одно желание — отдохнуть от постоянных взрывов и шума, потому что очень тяжело постоянно находиться в такой опасной зоне.
Цель данного проекта — предоставление всесторонней медицинской помощи местному населению в зоне проведения антитеррористической операции с привлечением врачей медицинских учреждений, находящихся в зоне ответственности оперативного командования "Схід".
Фото автора
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