В рамках гуманитарного проекта " Помощь идет " 25 детей смогут уже завтра пройти консультацию узких специалистов, которые назначат лечение. Сколько времени оно займет - будет решаться в индивидуальном порядке, некоторым деткам необходимо даже хирургическое вмешательство.Сегодня возле областной детской больницы маленьких пациентов встречал главный врач Юрий Борзенко, который рассказал " Индустриалке " , что специально для них освободили одно из отделений больницы, чтобы всех спокойно разместить, накормить и предоставить возможность отдохнуть.- Диагнозы этих детей мы получили заранее и уже знаем с чем нам придется столкнуться, - подчеркнул Юрий Борзенко. - Возраст пациентов - от 6 до 15 лет, а диагнозы разнообразные — это грыжи, тонзиллиты, бронхиты, глазные заболевания, расщелины мягкого и твердого неба и т.д. Сегодня наша цель — разместить, накормить и уложить детей, чтобы завтра они были отдохнувшие и мы смогли заняться их лечением.За последние годы мы пролечили более тысячи детей из зоны АТО и готовы и дальше в этом помогать.В рамках гуманитарного проекта " Помощь идет " после курса лечения в больнице, дети смогут пройти реабилитацию в профильных санаториях.- У нас сегодня очень хорошая новость — 25 детей, которые живут на линии фронта в Донецкой области, заснут спокойно, - отметил координатор проекта " Помощь идет " офицер отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования "Схід" Борис Кутовой. - Сегодня эти дети в сопровождении взрослых приехали в областную больницу не только для лечения, но и для отдыха. Они не будут бояться здесь взрывов и в страхе просыпаться по ночам - здесь они смогут получить лечение, которое дома им проходить просто негде. Я счастлив констатировать, что для помощи этим детям объединились волонтеры, бизнесмены и политики - только такое объединение дает хороший результат.Пока дети с родителями и другими сопровождающими размещались в палатах, сотрудники больницы уже готовились кормить их поздним обедом." Индустриалка " расспросила, с какими мыслями маленькие пациенты ехали в Запорожье.- Мы надеемся только на самое хорошее с моей доченькой Каролинкой, - рассказала Ирина Дьякова из Соледара. - Дочка родилась без верхнего неба и ей было очень сложно в детстве кушать — только через трубочку могла это делать. Может быть, здесь ей сделают операцию и мы забудем об этой проблеме. Спасибо волонтерам, что не оставили нашу историю без внимания.Воспитатель Часовоярской специальной школы-интерната №8 Елена Мосиенко приехала в Запорожье в качестве сопровождающей с 8-летней Валерией Шепаренко, которой тоже необходимо оперативное вмешательство.- Девочка родилась без неба и тоже остро нуждается в операции, - рассказывает Елена Мосиенко. - Наша школа-интернат рассчитана на ребят с особыми потребностями, но Лере, как и всем детям, очень хочется стать здоровой. Она сейчас смущается, но мечтает познакомиться и подружиться с детьми.- Мы приехали из поселка Мироновка, чтобы проконсультироваться с врачами и полечить глазки моего 6-летнего сына, - рассказала Вита Оболенцева. - Специально приехали перед школой, чтобы пойти в первый класс здоровыми. Еще одно желание — отдохнуть от постоянных взрывов и шума, потому что очень тяжело постоянно находиться в такой опасной зоне.Цель данного проекта — предоставление всесторонней медицинской помощи местному населению в зоне проведения антитеррористической операции с привлечением врачей медицинских учреждений, находящихся в зоне ответственности оперативного командования "Схід".