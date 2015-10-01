Виктор Скобликов, назначенный на должность 13 марта, в области — человек новый. Много лет жил в Луганской области, где 9 лет отработал на шахтах, в 1998 году был избран мэром Стаханова, в свое время возглавлял также в Луганске КП " Горводоканал " , в сентябре 2012 года переехал в Крым, где в качестве генерального директора создавал предприятие " Вода Крыма " . Полуостров покинул в марте 2014 года, переехав в Харьковскую область.Осенью прошлого года принял участие в конкурсе на должность заместителя губернатора (всего участвовали четыре человека), который выиграл. В Запорожской облгосадминистрации будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, которое в регионе находится, можно сказать, в убитом состоянии, заниматься вопросами гражданской защиты населения, в его подчинении также управление капитального строительства.Головной болью для нового заместителя губернатора наверняка станет коммунальное предприятие областного совета " Облводоканал " , экономическая ситуация на котором последние несколько лет просто аховая. Еще из основных направлений в работе — тарифная политика в регионе, ведь стоимость коммунальных услуг на отдельных территориях отличается в разы.Подробно рассказав свою биографию, Виктор Скобликов сообщил, что 90 процентов информации, которая озвучена в СМИ, - неправда. В частности, он опроверг, что является " человеком Ефремова " (бывший глава Луганской области, сейчас находится в СИЗО), а также, то, что к его назначению причастен народный депутат от Запорожской области Владимир Бандуров.Журналистов Виктор Скобликов заверил, что все принадлежащее ему имущество указал в декларации — в частности, на временно неподконтрольной Украине территории в Стаханове у него имеется дом и два земельных участка.Кстати, чиновника возмутило то, что журналисты успели съездить в Харьковскую область, сфотографировать дом, в котором они живут с супругой, и выложить фото в Интернет с указанием адреса. Представители СМИ, в свою очередь, призвали Виктора Скобликова привыкать к тому, что как заместитель губернатора он будет находиться постоянно под их пристальным вниманием.Фото: Александр Прилепа