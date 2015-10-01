На сегодняшний день 264 населенных пункта Запорожской области не имеют доступа к водопроводной питьевой воде. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Запорожской облгосадминистрации Виктор Скобликов.
Виктор Скобликов, назначенный на должность 13 марта, в области — человек новый. Много лет жил в Луганской области, где 9 лет отработал на шахтах, в 1998 году был избран мэром Стаханова, в свое время возглавлял также в Луганске КП "Горводоканал", в сентябре 2012 года переехал в Крым, где в качестве генерального директора создавал предприятие "Вода Крыма". Полуостров покинул в марте 2014 года, переехав в Харьковскую область.
Осенью прошлого года принял участие в конкурсе на должность заместителя губернатора (всего участвовали четыре человека), который выиграл. В Запорожской облгосадминистрации будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, которое в регионе находится, можно сказать, в убитом состоянии, заниматься вопросами гражданской защиты населения, в его подчинении также управление капитального строительства.
Головной болью для нового заместителя губернатора наверняка станет коммунальное предприятие областного совета "Облводоканал", экономическая ситуация на котором последние несколько лет просто аховая. Еще из основных направлений в работе — тарифная политика в регионе, ведь стоимость коммунальных услуг на отдельных территориях отличается в разы.
Подробно рассказав свою биографию, Виктор Скобликов сообщил, что 90 процентов информации, которая озвучена в СМИ, - неправда. В частности, он опроверг, что является "человеком Ефремова" (бывший глава Луганской области, сейчас находится в СИЗО), а также, то, что к его назначению причастен народный депутат от Запорожской области Владимир Бандуров.
Журналистов Виктор Скобликов заверил, что все принадлежащее ему имущество указал в декларации — в частности, на временно неподконтрольной Украине территории в Стаханове у него имеется дом и два земельных участка.
Кстати, чиновника возмутило то, что журналисты успели съездить в Харьковскую область, сфотографировать дом, в котором они живут с супругой, и выложить фото в Интернет с указанием адреса. Представители СМИ, в свою очередь, призвали Виктора Скобликова привыкать к тому, что как заместитель губернатора он будет находиться постоянно под их пристальным вниманием.
Фото: Александр Прилепа
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