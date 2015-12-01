В Днепровском районе Запорожья двое мужчин употребляли наркотики в подъезде общежития.
Запорожцы соорудили самодельное устройство для курения из пластиковой бутылки. Когда к ним подошли правоохранители, мужчины сделали вид, что впервые видят это приспособление и вещество серо-зеленого цвета, находящееся на бумаге, которая лежала возле него.
Наркотики изъяли, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье наркоман прямо на улице снял штаны, чтобы уколоться.
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Запорожцы соорудили самодельное устройство для курения из пластиковой бутылки. Когда к ним подошли правоохранители, мужчины сделали вид, что впервые видят это приспособление и вещество серо-зеленого цвета, находящееся на бумаге, которая лежала возле него.
Наркотики изъяли, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье наркоман прямо на улице снял штаны, чтобы уколоться.
Читайте также: В Запорожской области коноплю выращивали в тепличных условиях.
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