В бердянском зоопарке "Сафари" родились четыре львенка.
Как сообщили в зоопарке, трое из родившихся африканских малышей - будущие львицы, один - лев. И хотя пока они больше похожи на обычных котят, уже видно, что это хищники.
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Как сообщили в зоопарке, трое из родившихся африканских малышей - будущие львицы, один - лев. И хотя пока они больше похожи на обычных котят, уже видно, что это хищники.
Читайте также: В Запорожской области появился свой Хатико, который ждет хозяина уже пятый день.
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