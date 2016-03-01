На улицах и скверах Коммунарского района Запорожья кипит работа — здесь активно наводят порядок работники коммунальных предприятий ЭЛУАД и КРСП "Зеленстрой".
- В этом году мы организовываем уборку территории всего района комплексной схемой. Городской голова Запорожья Владимир Буряк поставил задачу, согласно которой у нас есть месяц, чтобы привести в порядок весь район. Нужно комплексно убрать территорию, создать предпосылки, чтобы жители района смогли на майские праздники посетить места проведения мероприятий, кладбища в поминальные дни, и сделать это по убранным дорогам, - рассказал "Индустриалке", заместитель председателя районной администрации городского совета по Коммунарском району Игорь Подолянец. - Район должен проснуться от зимы, воспрянуть, и мы должны показать людям, что скоро лето и пора наводить красоту.
Мы будем проводить субботники, районная администрация готова подставить плече в их организации, мы и сами выйдем убирать, потому что без того, чтобы весь район плечом к плечу вышел и очистил сам себя после зимы, результата не достичь.
Мы составили график работы всех исполнителей, подключили все возможные организации, предприятия, состыковали свою работу с квартальными комитетами, обратились к председателям ОСМД, все наши коммунальные предприятия принимают участие.
Мы планируем навести порядок в районе за три недели, коммунальные предприятия по мере поступления заявок будут предоставлять транспорт для вывоза мусора, мы будем убирать даже самые тяжело доступные и никем не ухоженные территории.
Сейчас в районе идет уборка территории, закрепленной за коммунальными предприятиями, ведется уборка на дорогах района, а это 162 погонных километра обочин. ЭЛУАД проводит очистку дорог от посыпочных материалов, которые использовались зимой. Сначала песок и отсев собирают вручную, а затем вдоль обочин пройдут специальные уборочные машины "Джонсон".
На данный момент от посыпочных материалов уже полностью очищена улица Космическая.
Специалисты КРСП "Зеленстрой" задействованы в работах по благоустройству сквера, расположенного на пересечении улиц Броневой и Космической. "Зеленстроевцы" очищают от мусора газоны и дорожки, обрезают ветки деревьев.
Фото автора.
Как сообщала "Индутсриалка", в старой части Запорожья отремонтировали сложную дорогу.
- В этом году мы организовываем уборку территории всего района комплексной схемой. Городской голова Запорожья Владимир Буряк поставил задачу, согласно которой у нас есть месяц, чтобы привести в порядок весь район. Нужно комплексно убрать территорию, создать предпосылки, чтобы жители района смогли на майские праздники посетить места проведения мероприятий, кладбища в поминальные дни, и сделать это по убранным дорогам, - рассказал "Индустриалке", заместитель председателя районной администрации городского совета по Коммунарском району Игорь Подолянец. - Район должен проснуться от зимы, воспрянуть, и мы должны показать людям, что скоро лето и пора наводить красоту.
Мы будем проводить субботники, районная администрация готова подставить плече в их организации, мы и сами выйдем убирать, потому что без того, чтобы весь район плечом к плечу вышел и очистил сам себя после зимы, результата не достичь.
Мы составили график работы всех исполнителей, подключили все возможные организации, предприятия, состыковали свою работу с квартальными комитетами, обратились к председателям ОСМД, все наши коммунальные предприятия принимают участие.
Мы планируем навести порядок в районе за три недели, коммунальные предприятия по мере поступления заявок будут предоставлять транспорт для вывоза мусора, мы будем убирать даже самые тяжело доступные и никем не ухоженные территории.
Сейчас в районе идет уборка территории, закрепленной за коммунальными предприятиями, ведется уборка на дорогах района, а это 162 погонных километра обочин. ЭЛУАД проводит очистку дорог от посыпочных материалов, которые использовались зимой. Сначала песок и отсев собирают вручную, а затем вдоль обочин пройдут специальные уборочные машины "Джонсон".
На данный момент от посыпочных материалов уже полностью очищена улица Космическая.
Специалисты КРСП "Зеленстрой" задействованы в работах по благоустройству сквера, расположенного на пересечении улиц Броневой и Космической. "Зеленстроевцы" очищают от мусора газоны и дорожки, обрезают ветки деревьев.
Фото автора.
Как сообщала "Индутсриалка", в старой части Запорожья отремонтировали сложную дорогу.
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