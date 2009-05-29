В Запорожье мемориальные и праздничные мероприятия начнутся эту пятницу на территории воинских частей. Гвардейцы почтят погибших собратьев, возложат цветы к памятникам героям, отметят лучших бойцов.Основные торжества пройдут в воскресенье, 26 марта. В этот день площадью Фестивальной торжественным маршем, с боевыми знаменами и строевыми песнями, пройдут военнослужащие Национальной Гвардии Украины. Наших защитников поздравят руководители области и города. Хорошее настроение будут создавать военные оркестры и талантливая молодежь с концертной программой.Запорожцы смогут увидеть новую мощную технику, которая с честью прошла испытание на тяжелых дорогах АТО, сохранила жизнь десятков военных. Традиционной солдатской кашей порадует горожан полевая кухня, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА.