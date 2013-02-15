Запорожский веб-дизайнер и копирайтер Валерия Прокопенко показала, чем занимается в свободное от работы время. В галерее "ART L" она открыла первую выставку своих рисунков "Я у мамы художник".
В экспрессивных работах художника-аматора есть интересные идеи, ощущается искренность и какой-то нерв. Такое впечатление, что в работах автор избавляется от различных своих эмоций.
- Это действительно так, рисование для меня — релакс, а также попытка достучаться до людей, - признается "Индустриалке" Валерия Прокопенко. - Есть люди, которые пишут дневники, рассказы, а мне проще нарисовать. Когда эмоции накапливаются, нарисую — и избавляюсь.
- Какую из работ в наибольшей степени можно назвать вашим эмоциональным портретом?
- Кот с конфетами. Считаю, что жизнь, несмотря на все сложности — все-таки сладкая, ее нужно пробовать и наслаждаться. И, пожалуй, котенок под одеялом — мое второе я.
- На ваших рисунках вообще котов, причем зеленых.
- Мне кажется, коты — любимцы большей части людей. Они являются отображением доброты, искренности, самоотверженного желания помочь. Плюс у меня были неоднократные попытки завести кота. Сейчас дома живет кошка Майка.
Коты у меня изумрудного цвета, потому что он связан с морем. А так как я очень его люблю, но рисовать одно море довольно-таки скучно, то у меня коты изумрудного цвета — такие морские котики.
- Давно увлекаетесь рисованием?
- Рисую с пяти лет, окончила художественную школу. Но дальше учиться не пошла, потому что у меня консервативные родители, и решили, что художник не совсем то, что может каждый день кормить. Но я продолжала рисовать, и постепенно накопились работы.
Мне нравится сочетать разные материалы, экспериментировать с ними. Это может быть кофе, вино — да, что угодно. (Художница обрамляет свои работы своеобразными рамками из кофейных зерен, винных пробок, конфет, кружев. - С. О.).
Очень люблю печатные издания, покупаю газеты. А потом рисую на газетных вырезках, это пошло с детсва. Например, на выставке есть триптих на газетах, связанный с событиями в стране — с Донбассом, с гибелью Кузьмы Скрябина. Прообраз — это три обезьяны: "Не вижу, не слышу, не говорю". Только у меня это девушки и, соответственно, разные события в стране, которые мы видим на газетных вырезках.
- А почему - "Я у мамы художник"?
- Пару лет назад увидела в соцсети картинку — маленькая девочка с портретом Достоевского и фразой "Я у мамы Достоевский". Мне эта фраза запомнилась и я решила ее обыграть. Тем более, что мама для меня — очень важный человек в жизни.
***
Выставка "Я у мамы художник" будет работать в галерее "ART L" до 11 апреля.
Адрес: ул. Сталеваров, 30 (ост. "Улица Сталеваров", "6–я больница").
Время работы: с 11.00 до 17.00.
Выходной – воскресенье.
Телефон для справок 067-707-36-73.
Вход бесплатный.
"Индустриалка" также писала: "Как ходить в музеи, чтобы получить удовольствие",
"В Запорожье показывают лучшую в Украине коллекцию картин Татьяны Яблонской".
Фото автора
В экспрессивных работах художника-аматора есть интересные идеи, ощущается искренность и какой-то нерв. Такое впечатление, что в работах автор избавляется от различных своих эмоций.
- Это действительно так, рисование для меня — релакс, а также попытка достучаться до людей, - признается "Индустриалке" Валерия Прокопенко. - Есть люди, которые пишут дневники, рассказы, а мне проще нарисовать. Когда эмоции накапливаются, нарисую — и избавляюсь.
- Какую из работ в наибольшей степени можно назвать вашим эмоциональным портретом?
- Кот с конфетами. Считаю, что жизнь, несмотря на все сложности — все-таки сладкая, ее нужно пробовать и наслаждаться. И, пожалуй, котенок под одеялом — мое второе я.
- На ваших рисунках вообще котов, причем зеленых.
- Мне кажется, коты — любимцы большей части людей. Они являются отображением доброты, искренности, самоотверженного желания помочь. Плюс у меня были неоднократные попытки завести кота. Сейчас дома живет кошка Майка.
Коты у меня изумрудного цвета, потому что он связан с морем. А так как я очень его люблю, но рисовать одно море довольно-таки скучно, то у меня коты изумрудного цвета — такие морские котики.
- Давно увлекаетесь рисованием?
- Рисую с пяти лет, окончила художественную школу. Но дальше учиться не пошла, потому что у меня консервативные родители, и решили, что художник не совсем то, что может каждый день кормить. Но я продолжала рисовать, и постепенно накопились работы.
Мне нравится сочетать разные материалы, экспериментировать с ними. Это может быть кофе, вино — да, что угодно. (Художница обрамляет свои работы своеобразными рамками из кофейных зерен, винных пробок, конфет, кружев. - С. О.).
Очень люблю печатные издания, покупаю газеты. А потом рисую на газетных вырезках, это пошло с детсва. Например, на выставке есть триптих на газетах, связанный с событиями в стране — с Донбассом, с гибелью Кузьмы Скрябина. Прообраз — это три обезьяны: "Не вижу, не слышу, не говорю". Только у меня это девушки и, соответственно, разные события в стране, которые мы видим на газетных вырезках.
- А почему - "Я у мамы художник"?
- Пару лет назад увидела в соцсети картинку — маленькая девочка с портретом Достоевского и фразой "Я у мамы Достоевский". Мне эта фраза запомнилась и я решила ее обыграть. Тем более, что мама для меня — очень важный человек в жизни.
***
Выставка "Я у мамы художник" будет работать в галерее "ART L" до 11 апреля.
Адрес: ул. Сталеваров, 30 (ост. "Улица Сталеваров", "6–я больница").
Время работы: с 11.00 до 17.00.
Выходной – воскресенье.
Телефон для справок 067-707-36-73.
Вход бесплатный.
"Индустриалка" также писала: "Как ходить в музеи, чтобы получить удовольствие",
"В Запорожье показывают лучшую в Украине коллекцию картин Татьяны Яблонской".
Фото автора
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