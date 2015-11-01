В Пологовский отдел Главного управления Национальной полиции в Запорожской области через " 102 " обратился 38-летний житель города и сообщил, что его обокрали.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители установили, что ночью неизвестный разбил оконное стекло, залез в летнюю кухню на территории домовладения заявителя и похитил телевизор, сварочный аппарат, дрель.Полицейские осмотрели место преступления и начали отработку возможных путей бегства вора. Служебная собака взяла след и привела правоохранителей к жилому массиву. На пути следования полицейские обнаружили часть похищенной техники, которую злоумышленник, вероятно, потерял во время бегства.Впоследствии правоохранители наткнулись на квартиру подозреваемого. Во время общения с полицейскими хозяин заметно нервничал, а потом под давлением доказательств сознался в содеянном, и выдал остальное похищенное имущество.Злодеем оказался 21-летний житель города Пологи, который ранее уже был судим.Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области. Дальнейшее расследование продолжается.