Но сейчас дети вместе с преподавателями решили заняться подготовкой к Пасхе Христовой по особенному, – организовав пасхальную мастерскую, где будут изготавливаться писанки–подвески, цыплята в корзиночках, цветы из ткани для мамы, деревянные писанки украшенные бисером.А самое важное то, что в рамках епархиальной акции " Любовь милосердствует " ребята выполняют по две работы – одну для себя, а другую в помощь больным детям, которую планируют продать на выставке-ярмарке 2 апреля во дворе храма, сообщает пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.