На базе Киевского Дворца детей и юношества состоялось главное событие отрасли образования Украины - VIII международная выставка "Современные учебные заведения" и V международная выставка образования за рубежом "World Edu".
В выставке приняли участие 796 участников, представляющих 25 регионов Украины и 14 стран мира.
На рассмотрение экспертов выставки от педагогов Запорожья было представлено 84 работы из 62 образовательных учреждений. Кроме того, специалисты научно-методического центра департамента образования и науки Запорожского горсовета представили тематический мастер-класс "Образовательная система Запорожья - пространство новых возможностей", где успешно были презентованы четыре городских инновационных проекта: "Управленческая сотня кадрового резерва", "Ассоциация молодых педагогов Запорожья", городская лидер-лига "КУРС ", фестиваль "PRO-PSI"
Образовательная система областного центра получила высокую оценку экспертов, специалистов Национальной академии педагогических наук Украины.
Результатом участия педагогов города в выставке стали 10 золотых медалей.
Награды получили: научно-методический центр департамента образования и науки Запорожского городского совета, Запорожский коллегиум № 98, Запорожская еврейская гимназия "ОРТ-Алеф", Запорожский коллегиум "Элинт", Запорожская гимназия № 6, Запорожская гимназия №11, Запорожская общеобразовательная школа I-III ступеней № 5, Запорожский учебно-воспитательный комплекс № 42, дошкольное учебное заведение комбинированного типа № 145 "Дружная семейка", Детский сад № 55 "Калиновый цвет".
По результатам представления образовательной системы Запорожья на VIII международной выставке "Современные учебные заведения - 2017" директор департамента образования и науки Запорожского городского совета Юлия Погребняк за творческий труд по повышению качества национального образования награждена Благодарностью министерства образования и науки Украины, Национальной академии педагогических наук, сообщает сайт мэрии.
В выставке приняли участие 796 участников, представляющих 25 регионов Украины и 14 стран мира.
На рассмотрение экспертов выставки от педагогов Запорожья было представлено 84 работы из 62 образовательных учреждений. Кроме того, специалисты научно-методического центра департамента образования и науки Запорожского горсовета представили тематический мастер-класс "Образовательная система Запорожья - пространство новых возможностей", где успешно были презентованы четыре городских инновационных проекта: "Управленческая сотня кадрового резерва", "Ассоциация молодых педагогов Запорожья", городская лидер-лига "КУРС ", фестиваль "PRO-PSI"
Образовательная система областного центра получила высокую оценку экспертов, специалистов Национальной академии педагогических наук Украины.
Результатом участия педагогов города в выставке стали 10 золотых медалей.
Награды получили: научно-методический центр департамента образования и науки Запорожского городского совета, Запорожский коллегиум № 98, Запорожская еврейская гимназия "ОРТ-Алеф", Запорожский коллегиум "Элинт", Запорожская гимназия № 6, Запорожская гимназия №11, Запорожская общеобразовательная школа I-III ступеней № 5, Запорожский учебно-воспитательный комплекс № 42, дошкольное учебное заведение комбинированного типа № 145 "Дружная семейка", Детский сад № 55 "Калиновый цвет".
По результатам представления образовательной системы Запорожья на VIII международной выставке "Современные учебные заведения - 2017" директор департамента образования и науки Запорожского городского совета Юлия Погребняк за творческий труд по повышению качества национального образования награждена Благодарностью министерства образования и науки Украины, Национальной академии педагогических наук, сообщает сайт мэрии.
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