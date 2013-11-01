В выставке приняли участие 796 участников, представляющих 25 регионов Украины и 14 стран мира.На рассмотрение экспертов выставки от педагогов Запорожья было представлено 84 работы из 62 образовательных учреждений. Кроме того, специалисты научно-методического центра департамента образования и науки Запорожского горсовета представили тематический мастер-класс " Образовательная система Запорожья - пространство новых возможностей " , где успешно были презентованы четыре городских инновационных проекта: " Управленческая сотня кадрового резерва " , " Ассоциация молодых педагогов Запорожья " , городская лидер-лига " КУРС " , фестиваль " PRO-PSI "Образовательная система областного центра получила высокую оценку экспертов, специалистов Национальной академии педагогических наук Украины.Результатом участия педагогов города в выставке стали 10 золотых медалей.Награды получили: научно-методический центр департамента образования и науки Запорожского городского совета, Запорожский коллегиум № 98, Запорожская еврейская гимназия " ОРТ-Алеф " , Запорожский коллегиум " Элинт " , Запорожская гимназия № 6, Запорожская гимназия №11, Запорожская общеобразовательная школа I-III ступеней № 5, Запорожский учебно-воспитательный комплекс № 42, дошкольное учебное заведение комбинированного типа № 145 " Дружная семейка " , Детский сад № 55 " Калиновый цвет " .По результатам представления образовательной системы Запорожья на VIII международной выставке " Современные учебные заведения - 2017 " директор департамента образования и науки Запорожского городского совета Юлия Погребняк за творческий труд по повышению качества национального образования награждена Благодарностью министерства образования и науки Украины, Национальной академии педагогических наук, сообщает сайт мэрии.