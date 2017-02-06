В обсуждении актуальных вопросов приняли участие заместитель городского головы Анатолий Пустоваров, представители службы (управления) по делам детей городского совета, специалисты департамента охраны здоровья городского совета, главные врачи городских детских больниц, директор областного центра социально-психологической реабилитации детей, представители отдела ювенальной превенции и патрульной службы Запорожья.- Защита прав и интересов детей – один из приоритетов работы городской власти. Мы делаем все возможное, чтобы предупредить ситуации, когда ребенок может лишиться родительской опеки, активно помогаем детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а также, по возможности, вернуть ребенка в биологическую семью. Однако возникают моменты, когда возникает угроза жизни и здоровью ребенка. В таких случаях в течение короткого времени необходимо изучить ситуацию и принять решение об изъятии ребенка из этой семьи и устройстве его в учреждение здравоохранения или центр социально-психологической реабилитации. От эффективного взаимодействия социальных служб, лечебных учреждений и органов правопорядка зависит, насколько быстро будет оказана вся необходимая помощь таким детям, - подчеркнул Анатолий Пустоваров.Особое внимание на совещании уделялось вопросам взаимодействия патрульной полиции, детских лечебных учреждений и службы по делам детей для защиты прав и интересов детей. В ходе заседания были рассмотрены проблемные моменты, участники рабочей группы приняли решение разработать единую методику сотрудничества службы по делам детей с социальными партнерами, сообщает сайт мэрии.