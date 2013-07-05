Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, за день кражи произошли в двух магазинах бытовой химии в разных районах Запорожья. 29-летняя женщина пыталась вынести из магазина на проспекте губную помаду, за которую не собиралась платить.А в Заводском районе девушка украла духи стоимостью почти 480 грн. Воровку задержали на улице, а потом привели в магазин, где ее узнал сотрудница.В этот же день житель Гуляйполя украл из супермаркета в Космическом микрорайоне две палки колбасы.Подозреваемых доставили в райотделы.