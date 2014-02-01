Растение у нас не растет, более того — в искусственных условиях его вырастить невозможно. К запорожским продавцам дикий молодой чеснок привозят из западных областей.- У меня большой ассортимент разных трав в том числе есть и черемша, которую знающие запорожцы любят и всегда покупают, - рассказывает продавец на Крытом рынке Федор. - Мне привозят ее из Львовской области, можно сказать, прежде чем попасть на стол к горожанам, черемша едет несколько сотен километров. Довозят траву быстро, она хорошо сохраняется и я ее реализую. Покупают хорошо — в основном добавляют в салаты или кушают, как молодой зеленый лук с борщом. Вкус у черемши более тонкий — слегка напоминает чеснок.Продавцы уверяют, что в черемше намного больше витаминов, чем в любой другой первой весенней зелени, поэтому и стоит оно дороже — 15 грн, тогда как лук, петрушка и укроп — по 5 грн за пучок.О том, что черемша краснокнижное растение и за ее реализацию мужчину могут оштрафовать, он не знает. Говорит, что несколько лет продает черемшу и ничего - ее все реализаторы закупают, как и петрушку с укропом.Согласно закону же за продажу растений, которые внесены в Красную книгу, грозит штраф от 1700 до 3655 грн. Кроме штрафа, продавцы должны возместить ущерб за каждое сорванное в лесу растение. Например, один подснежник, цветок сон-травы или листок черемши обойдутся нарушителям в 62 гривны.