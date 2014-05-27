В Запорожской области в районе Новоалександровки разбирают блокпост.
Как сообщает корреспондент "Индустриалки", на месте работают дорожники со спецтехникой и правоохранители, которые контролируют процесс. О причинах разбора блокпоста пока не известно.
Читайте также: В Запорожье водителей оригинально предупреждают о яме на дороге.
Фото автора
Как сообщает корреспондент "Индустриалки", на месте работают дорожники со спецтехникой и правоохранители, которые контролируют процесс. О причинах разбора блокпоста пока не известно.
Читайте также: В Запорожье водителей оригинально предупреждают о яме на дороге.
Фото автора
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