В Бородинском микрорайоне Запорожья у пьяного водителя изъяли удостоверение и машину.
Ранним утром патрульные остановили автомобиль "Фиат Дукато", водитель которого был пьяным за рулем.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, водитель отказался пройти проверку на алкотестере. На него составили админпротокол, забрали его водительское удостоверение, а машину эвакуировали.
Через полтора часа мужчина сам пришел в больницу, где в его крови обнаружили большое содержание алкоголя - 1,59 промилле (допустимо 0,2 промилле).
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пассажир избил водителя трамвая.
Читайте также: В Запорожье на улице нашли плачущего малыша.
Ранним утром патрульные остановили автомобиль "Фиат Дукато", водитель которого был пьяным за рулем.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, водитель отказался пройти проверку на алкотестере. На него составили админпротокол, забрали его водительское удостоверение, а машину эвакуировали.
Через полтора часа мужчина сам пришел в больницу, где в его крови обнаружили большое содержание алкоголя - 1,59 промилле (допустимо 0,2 промилле).
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пассажир избил водителя трамвая.
Читайте также: В Запорожье на улице нашли плачущего малыша.
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