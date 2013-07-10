В рамках проведения Дня православной книги в Энергодаре в часовне в честь святого Луки Крымского православной молодежью был организован буккроссинг духовной литературы
Буккроссинг — "книжный круговорот", суть которого заключается в путешествии книги к читателю: каждый желающий совершенно бесплатно может взять понравившуюся книгу в точках буккроссинга или принести туда свое любимое издание, чтобы другие люди могли его прочесть.
Прихожане храма, участники православного буккроссинга, поделились изданиями духовной литературы, повествующей о смысле жизни, о значении веры, о любви и верности, о создании православной семьи, а также детской христианской литературой, сообщает пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.
Фото: пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви
Буккроссинг — "книжный круговорот", суть которого заключается в путешествии книги к читателю: каждый желающий совершенно бесплатно может взять понравившуюся книгу в точках буккроссинга или принести туда свое любимое издание, чтобы другие люди могли его прочесть.
Прихожане храма, участники православного буккроссинга, поделились изданиями духовной литературы, повествующей о смысле жизни, о значении веры, о любви и верности, о создании православной семьи, а также детской христианской литературой, сообщает пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.
Фото: пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви
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