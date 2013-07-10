Буккроссинг — " книжный круговорот " , суть которого заключается в путешествии книги к читателю: каждый желающий совершенно бесплатно может взять понравившуюся книгу в точках буккроссинга или принести туда сво е любимое издание, чтобы другие люди могли его прочесть.Прихожане храма, участники православного буккроссинга, поделились изданиями духовной литературы, повествующей о смысле жизни, о значении веры, о любви и верности, о создании православной семьи, а также детской христианской литературой, сообщает пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.Фото: пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви