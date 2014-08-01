Действия заместителя председателя Запорожского областного совета, руководителя областной организации политической партии "Об’єднання "Самопоміч" Владислава Марченко нельзя назвать коррупционными. Такое мнение высказал запорожский юрист Иван Черкашин.
Он напомнил, что главной претензией правоохранительных органов к Владиславу Марченко является голосование за утверждение численности аппарата и штатного расписания работников управления облсовета, в котором он является заместителем главы облсовета.
- Он голосовал, скажем так, за себя. За свою в том числе зарплату, за свои премии и так далее, - пояснил юрист. - В вопросах противодействия коррупции есть такое понятие, как конфликт интересов. В законодательстве говорится о том, что у любого лица (в данной ситуации имеется в виду любой депутат), которое вынуждено участвовать в каком-либо голосовании или в принятии какого-то решения, если это решение затрагивает его личные интересы, то у него возникает конфликт интересов, о котором он должен заявить до совершения данного действия.
Таким образом, как отмечает Иван Черкашин, сотрудники Департамента по защите экономики Национальной полиции Украины считают, что как депутат облсовета Владислав Марченко не мог голосовать за структуру и штатное расписание аппарата облсовета, потому что он по совместительству является еще и заместителем главы облсовета.
- Я, как юрист, не совсем согласен с этой ситуацией. Речь в антикоррупционном законодательстве идет о том, что конфликт интересов — это конфликт между личными интересами и его интересами, как депутата, как лица наделенного определенными полномочиями, - отмечает юрист. - Если бы речь шла в этой ситуации о какой-либо персональной льготе, например, выделение земли Марченко, или решении, касающемся персонально его, конечно же был бы на лицо конфликт интересов. Но в этой ситуации утверждалось штатное расписание, численность и параметры оплаты труда для работников облсовета. И естественно, речь не идет о его личном интересе. То есть не было в этом решении каких-либо частностей. Естественно, штатное расписание и порядок оплаты труда утверждалось на все годы функционирования аппарата облсовета.
Он акцентировал, что, согласно протоколу, правоохранители видят нарушение не в возникновении конфликта между личными интересами депутата облсовета и замглавы облсовета Владислава Марченко с какими-то его личными интересами, а видят конфликт между деятельностью депутатов облсовета и деятельностью аппарата облсовета.
- Но здесь нет конфликта интересов, потому что аппарат облсовета призван обслуживать, в определенной степени руководить деятельностью облсовета, - пояснил Иван Черкашин. - Это нормальная ситуация, когда облсовет принимает порядок оплаты труда для аппарата облсовета. Так же как Верховная Рада. Все знают, что депутаты ВР голосуют за размер зарплат депутатов ВР, и за размер зарплат аппарата ВР. То есть это нормально, когда орган устанавливает порядок оплаты труда.
В то же время Иван Черкашин подчеркнул, что нарушение зафиксировано в протоколе, окончательную точку в этом вопросе поставит суд — либо подтвердит нарушение, либо опровергнет.
Как писала "Индустриалка", сегодня утром в кабинет Владислава Марченко пожаловали столичные гости, которые обвинили чиновника в коррупции. Поводом для внимания со стороны сотрудников Департамента по защите экономики Национальной полиции Украины послужила реструктуризация подразделений областного совета, в рамках которой руководителям и директорам департаментов и управлений были начислены премии. Это решение было принято еще в феврале 2016 года, но вспомнить о нем правоохранители решили именно сейчас.
Владислав Марченко уверен, что подобные действия можно охарактеризовать не иначе, как политические репрессии, о которых Президент Петр Порошенко открыто заявил на прошлой неделе. Так, во время экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Президент заявил, что партии "Самопомощь" и "Батькивщина" будут отвечать за организацию блокады на Донбассе.
Он напомнил, что главной претензией правоохранительных органов к Владиславу Марченко является голосование за утверждение численности аппарата и штатного расписания работников управления облсовета, в котором он является заместителем главы облсовета.
- Он голосовал, скажем так, за себя. За свою в том числе зарплату, за свои премии и так далее, - пояснил юрист. - В вопросах противодействия коррупции есть такое понятие, как конфликт интересов. В законодательстве говорится о том, что у любого лица (в данной ситуации имеется в виду любой депутат), которое вынуждено участвовать в каком-либо голосовании или в принятии какого-то решения, если это решение затрагивает его личные интересы, то у него возникает конфликт интересов, о котором он должен заявить до совершения данного действия.
Таким образом, как отмечает Иван Черкашин, сотрудники Департамента по защите экономики Национальной полиции Украины считают, что как депутат облсовета Владислав Марченко не мог голосовать за структуру и штатное расписание аппарата облсовета, потому что он по совместительству является еще и заместителем главы облсовета.
- Я, как юрист, не совсем согласен с этой ситуацией. Речь в антикоррупционном законодательстве идет о том, что конфликт интересов — это конфликт между личными интересами и его интересами, как депутата, как лица наделенного определенными полномочиями, - отмечает юрист. - Если бы речь шла в этой ситуации о какой-либо персональной льготе, например, выделение земли Марченко, или решении, касающемся персонально его, конечно же был бы на лицо конфликт интересов. Но в этой ситуации утверждалось штатное расписание, численность и параметры оплаты труда для работников облсовета. И естественно, речь не идет о его личном интересе. То есть не было в этом решении каких-либо частностей. Естественно, штатное расписание и порядок оплаты труда утверждалось на все годы функционирования аппарата облсовета.
Он акцентировал, что, согласно протоколу, правоохранители видят нарушение не в возникновении конфликта между личными интересами депутата облсовета и замглавы облсовета Владислава Марченко с какими-то его личными интересами, а видят конфликт между деятельностью депутатов облсовета и деятельностью аппарата облсовета.
- Но здесь нет конфликта интересов, потому что аппарат облсовета призван обслуживать, в определенной степени руководить деятельностью облсовета, - пояснил Иван Черкашин. - Это нормальная ситуация, когда облсовет принимает порядок оплаты труда для аппарата облсовета. Так же как Верховная Рада. Все знают, что депутаты ВР голосуют за размер зарплат депутатов ВР, и за размер зарплат аппарата ВР. То есть это нормально, когда орган устанавливает порядок оплаты труда.
В то же время Иван Черкашин подчеркнул, что нарушение зафиксировано в протоколе, окончательную точку в этом вопросе поставит суд — либо подтвердит нарушение, либо опровергнет.
Как писала "Индустриалка", сегодня утром в кабинет Владислава Марченко пожаловали столичные гости, которые обвинили чиновника в коррупции. Поводом для внимания со стороны сотрудников Департамента по защите экономики Национальной полиции Украины послужила реструктуризация подразделений областного совета, в рамках которой руководителям и директорам департаментов и управлений были начислены премии. Это решение было принято еще в феврале 2016 года, но вспомнить о нем правоохранители решили именно сейчас.
Владислав Марченко уверен, что подобные действия можно охарактеризовать не иначе, как политические репрессии, о которых Президент Петр Порошенко открыто заявил на прошлой неделе. Так, во время экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Президент заявил, что партии "Самопомощь" и "Батькивщина" будут отвечать за организацию блокады на Донбассе.
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