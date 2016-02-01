Об этом " Индустриалке " рассказала волонтер 55-й артбригады Надежда Мороз.Суть акции: каждый желающий мог сфотографироваться на фоне баннера "На честь героїв АТО", пожертвовав в волонтерский ящичек посильную сумму. Свое фото затем он может найти в соцсети Фейсбук в группе "Фото на честь героїв АТО".Патриотическая акция была призвана засвидетельствовать поддержку и уважение защитникам Украины. Желающие облачались в национальную одежду - сорочки, плахты, платки, шапки, украшали себя лентами, веночками. Предыдущая аналогичная акция проходила здесь же 27 февраля прошлого года.- Зараз ми збираємо кошти на генератор для артилеристів, - поделилась Надежда Мороз. - Він коштує 13000 гривен, так що треба ще збирати і збирати.По словам Надежды, они также собирают витаминно-продуктовую передачу для военнослужащих бригады.Волонтерам можно приносить вкусности, чай, кофе, печенье, конфеты, " Мивину " , майонез, кетчуп, аптечные витамины, лимоны, яблоки, а также средства личной гигиены. Их волонтерский центр " Волонтерські вареники ZP” находится по адресу: проспект Соборный, 152В, офис 21 (Дом печати на площади Пушкина, второй подъезд). Дежурный волонтер, как сообщила Надежда Мороз, приходит к 11 часам.Фото: Александр Прилепа