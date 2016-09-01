Уже начат прием документов - на работу запланировано взять 30 работников
Рыбоохранный патруль Запорожской области создан вместо ликвидированных органов рыбоохраны (рыбинспекции), которые были объектом многочисленных нареканий со стороны рыбаков. Новая структура основана на использовании европейского опыта, предусматривает современное оснащение и открытость перед обществом. Патрульных будут набирать на основе открытого конкурса — они пройдут профессиональное обучение и курсы повышения квалификации.
Есть и мотивация для патрульных — обеспечение современной техникой, горючим и зарплатой в 6-7 тысяч гривен. Это в несколько раз выше, чем в ликвидированных органах рыбоохраны, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Но прежде чем попасть на работу, надо пройти конкурс. Документы на участие в нем принимаются по адресу: 69600, г. Запорожье, ул. Чубанова, 235 — до 31 марта включительно. Детальную информацию можно получить по телефону 0953136058 или отправить свои вопросы по электронному адресу - zaporozhye.rp@ukr.net
Рыбоохранный патруль Запорожской области создан вместо ликвидированных органов рыбоохраны (рыбинспекции), которые были объектом многочисленных нареканий со стороны рыбаков. Новая структура основана на использовании европейского опыта, предусматривает современное оснащение и открытость перед обществом. Патрульных будут набирать на основе открытого конкурса — они пройдут профессиональное обучение и курсы повышения квалификации.
Есть и мотивация для патрульных — обеспечение современной техникой, горючим и зарплатой в 6-7 тысяч гривен. Это в несколько раз выше, чем в ликвидированных органах рыбоохраны, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Но прежде чем попасть на работу, надо пройти конкурс. Документы на участие в нем принимаются по адресу: 69600, г. Запорожье, ул. Чубанова, 235 — до 31 марта включительно. Детальную информацию можно получить по телефону 0953136058 или отправить свои вопросы по электронному адресу - zaporozhye.rp@ukr.net
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