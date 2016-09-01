Рыбоохранный патруль Запорожской области создан вместо ликвидированных органов рыбоохраны (рыбинспекции), которые были объектом многочисленных нареканий со стороны рыбаков. Новая структура основана на использовании европейского опыта, предусматривает современное оснащение и открытость перед обществом. Патрульных будут набирать на основе открытого конкурса — они пройдут профессиональное обучение и курсы повышения квалификации.Есть и мотивация для патрульных — обеспечение современной техникой, горючим и зарплатой в 6-7 тысяч гривен. Это в несколько раз выше, чем в ликвидированных органах рыбоохраны, сообщает пресс-служба обладминистрации.Но прежде чем попасть на работу, надо пройти конкурс. Документы на участие в нем принимаются по адресу: 69600, г. Запорожье, ул. Чубанова, 235 — до 31 марта включительно. Детальную информацию можно получить по телефону 0953136058 или отправить свои вопросы по электронному адресу - zaporozhye.rp@ukr.net