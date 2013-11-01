В Заводском районе Запорожья полицейские обнаружили подпольный цех по изготовлению спиртных напитков.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, в арендованном здании по улице адмирала Нахимова злоумышленники оборудовали настоящий цех по изготовлению алкоголя. В почти 40 бочках "созревало" более 5 тонн сырья, из которого планировали сделать спиртные напитки. Предприимчивые горожане обустроили линию переработки, которую оборудовали электронными средствами контроля за процессом. Конечный продукт с помощью ароматизаторов и красителей "маскировали" под коньяк, бренди или виски.
Изъятое "зелье" проверят на предмет опасности для здоровья и жизни его потребителей. По итогам экспертизы примут решение об окончательной правовой квалификации правонарушения.
Однако и на этом преступления не завершились. Правоохранители обнаружили в доме счетчик электроэнергии, который оборудован специальными противозаконным устройством для "отматывания" энергии. Об этом полицейские сообщили в энергонадзор. Круг лиц, причастных к противозаконной деятельности, устанавливается.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, в арендованном здании по улице адмирала Нахимова злоумышленники оборудовали настоящий цех по изготовлению алкоголя. В почти 40 бочках "созревало" более 5 тонн сырья, из которого планировали сделать спиртные напитки. Предприимчивые горожане обустроили линию переработки, которую оборудовали электронными средствами контроля за процессом. Конечный продукт с помощью ароматизаторов и красителей "маскировали" под коньяк, бренди или виски.
Изъятое "зелье" проверят на предмет опасности для здоровья и жизни его потребителей. По итогам экспертизы примут решение об окончательной правовой квалификации правонарушения.
Однако и на этом преступления не завершились. Правоохранители обнаружили в доме счетчик электроэнергии, который оборудован специальными противозаконным устройством для "отматывания" энергии. Об этом полицейские сообщили в энергонадзор. Круг лиц, причастных к противозаконной деятельности, устанавливается.
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