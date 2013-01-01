В Пологах тепловоз ночью сбил пешехода.
36-летняя женщина шла по железнодорожным путям, когда на нее наехал тепловоз.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшую доставили в больницу с переломами, сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и раной головы. Известно, что женщина была пьяна.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье маршрутка попала в ДТП.
Читайте также: В Запорожской области мужчина получил топором по голове из-за ревности.
36-летняя женщина шла по железнодорожным путям, когда на нее наехал тепловоз.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшую доставили в больницу с переломами, сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и раной головы. Известно, что женщина была пьяна.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье маршрутка попала в ДТП.
Читайте также: В Запорожской области мужчина получил топором по голове из-за ревности.
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