На ЧАО " Запорожкокс " 16 марта 2017 была создана специальная комиссия, которую возглавил генеральный директор Виталий Литовка. С 16 марта на предприятии введ е н особый режим по охране труда и промышленной безопасности. Угрозы рецидива технологических аварий нет, предприятие работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба ЧАО "Запорожкокс".Последствия чрезвычайного происшествия не представляет опасности для жителей и окружающей среды Запорожья и Запорожской области. В рамках усиления контроля на месте происшествия на постоянной основе проводится экспресс-анализ газо-воздушной среды. За период с момента аварии и на данный момент превышения уровня предельно-допустимых концентраций не зафиксировано.