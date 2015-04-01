16 марта 2017 года около 15:00 на ЧАО "Запорожкокс" произошла чрезвычайная ситуация: взрыв сборника воды участка конечного охлаждения коксового газа.
На ЧАО "Запорожкокс" 16 марта 2017 была создана специальная комиссия, которую возглавил генеральный директор Виталий Литовка. С 16 марта на предприятии введен особый режим по охране труда и промышленной безопасности. Угрозы рецидива технологических аварий нет, предприятие работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба ЧАО "Запорожкокс".
Последствия чрезвычайного происшествия не представляет опасности для жителей и окружающей среды Запорожья и Запорожской области. В рамках усиления контроля на месте происшествия на постоянной основе проводится экспресс-анализ газо-воздушной среды. За период с момента аварии и на данный момент превышения уровня предельно-допустимых концентраций не зафиксировано.
На ЧАО "Запорожкокс" 16 марта 2017 была создана специальная комиссия, которую возглавил генеральный директор Виталий Литовка. С 16 марта на предприятии введен особый режим по охране труда и промышленной безопасности. Угрозы рецидива технологических аварий нет, предприятие работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба ЧАО "Запорожкокс".
Последствия чрезвычайного происшествия не представляет опасности для жителей и окружающей среды Запорожья и Запорожской области. В рамках усиления контроля на месте происшествия на постоянной основе проводится экспресс-анализ газо-воздушной среды. За период с момента аварии и на данный момент превышения уровня предельно-допустимых концентраций не зафиксировано.
- Просмотров: 170
Похожие новости