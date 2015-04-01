Старшими и опытными товарищами оказались запорожские спасатели. Сегодня, 20 марта, в 1-й государственной пожарно-спасательной части по охране Александровского района побывали восьмиклассники школы №2.Во время экскурсии огнеборцы продемонстрировали пожарно-техническое оборудование каждого автомобиля и рассказали, как оно приеняется во время аварийно-спасательных работ. Школьники смогли почувствовать себя настоящими укротителями огня, примерив боевой снаряжение спасателей, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.Кроме того, спасатели в который раз напомнили ученикам о правилах пожарной безопасности, о том, что беспечность и неправильное обращение с огнем может иметь очень серьезные негативные последствия.Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области