Две жительницы Запорожья пытались свести счеты с жизнью.
Так, 96-летняя запорожанка ночью проткнула себе живот ножом. Пенсионерку удалось спасти. Ее госпитализировали в больницу.
А 60-летняя женщина наелась таблеток. Пострадавшую доставили в больниц ус сильным отравлением, сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожской области жестоко расправился с двумя братьями.
Читайте также: В Запорожье пассажир напал на водителя трамвая.
Так, 96-летняя запорожанка ночью проткнула себе живот ножом. Пенсионерку удалось спасти. Ее госпитализировали в больницу.
А 60-летняя женщина наелась таблеток. Пострадавшую доставили в больниц ус сильным отравлением, сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожской области жестоко расправился с двумя братьями.
Читайте также: В Запорожье пассажир напал на водителя трамвая.
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