К патрульным обратилась женщина, которая сообщила, что в магазине "Конфискат" у нее на глазах украли телефон.
Выяснилось, что на месте происшествия работали двое парней по 17-18 лет. Пока один примерял одежду в примерочной, второй схватил мобилку, лежащую на столе и убежал из магазина.
Одного из парней задержали прямо на месте происшествия, но он оправдывался и говорил патрульным, что ничего не знает о втором парне и не имеет никого отношения к краже.
В это время другой экипаж патрульных вместе с потерпевшей объезжали территорию и недалеко, возле одного из подъездов, заметили парня, подходящего под описания. Во время осмотра у него оказался тот самый телефон. Задержанный сам признался, что украл его в магазине.
Для дальнейшего разбирательства вызвали сотрудников райотдела, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье мужчина срывал с моста символы любви
Выяснилось, что на месте происшествия работали двое парней по 17-18 лет. Пока один примерял одежду в примерочной, второй схватил мобилку, лежащую на столе и убежал из магазина.
Одного из парней задержали прямо на месте происшествия, но он оправдывался и говорил патрульным, что ничего не знает о втором парне и не имеет никого отношения к краже.
В это время другой экипаж патрульных вместе с потерпевшей объезжали территорию и недалеко, возле одного из подъездов, заметили парня, подходящего под описания. Во время осмотра у него оказался тот самый телефон. Задержанный сам признался, что украл его в магазине.
Для дальнейшего разбирательства вызвали сотрудников райотдела, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье мужчина срывал с моста символы любви
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