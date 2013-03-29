В рамках реализации Городской комплексной программы социальной защиты населения Запорожья, которая финансируется из городского бюджета, предусмотрена выплата разовой целевой помощи семьям, воспитывающим детей с различными заболеваниями.Как сообщает управление социальной защиты населения Запорожского городского совета, в марте материальную помощь получат 153 ребенка, больных сахарным диабетом. В этом году размер материальной помощи увеличен до 1000 грн.74 детям с инвалидностью, имеющим онкологические заболевания, будет выплачена материальная помощь в размере 5000 грн. каждому. В 2016 году размер такой помощи составлял 3000 грн.Всего из городского бюджета на указанные виды помощи выделено более 527000 грн.