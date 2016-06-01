В Шевченковском районе Запорожья мужчина украл из дома обогреватель.
В полицию о подозрительном человеке, который нес обогреватель по улице, сообщили очевидцы.
Во время общения с патрульными, мужчина честно сознался, что украл прибор. При себе у него были ножи и инструменты.
Как выяснилось, у 48-летнего подозреваемого уже есть судимость за совершение кражи.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пассажир избил водителя.
Читайте также: Житель Запорожской области жестоко расправился с двумя братьями.
В полицию о подозрительном человеке, который нес обогреватель по улице, сообщили очевидцы.
Во время общения с патрульными, мужчина честно сознался, что украл прибор. При себе у него были ножи и инструменты.
Как выяснилось, у 48-летнего подозреваемого уже есть судимость за совершение кражи.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пассажир избил водителя.
Читайте также: Житель Запорожской области жестоко расправился с двумя братьями.
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