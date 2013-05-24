В Запорожье неадекватный пассажир напал на водителя трамвая.
Как писала "Индустриалка", 40-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу.
Как сообщил "Индустриалке" генеральный директор КП "Запорожэлектротранс" Юрий Папач, в салон трамвая зашел пьяный мужчина, в руках которого были бутылка пива и стакан кофе. Водитель сделал пассажиру замечание, однако тот не отреагировал и сел на сидение. Во время движения, мужчина пролил кофе себе на штаны, а потом на остановке подошел к кабине водителя, разбил ему нос и убежал.
- Водитель сейчас лежит в больнице, у него сломан нос, - рассказал "Индустриалке" Юрий Папач. - Мы оказываем ему необходимую помощь. - Будем выставлять на 12-й и 15-й маршруты охрану, потому что водители на них уже просто боятся ездить из-за таких пассажиров.
Читайте также: В Запорожье маршрутка попала в ДТП.
Как писала "Индустриалка", 40-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу.
Как сообщил "Индустриалке" генеральный директор КП "Запорожэлектротранс" Юрий Папач, в салон трамвая зашел пьяный мужчина, в руках которого были бутылка пива и стакан кофе. Водитель сделал пассажиру замечание, однако тот не отреагировал и сел на сидение. Во время движения, мужчина пролил кофе себе на штаны, а потом на остановке подошел к кабине водителя, разбил ему нос и убежал.
- Водитель сейчас лежит в больнице, у него сломан нос, - рассказал "Индустриалке" Юрий Папач. - Мы оказываем ему необходимую помощь. - Будем выставлять на 12-й и 15-й маршруты охрану, потому что водители на них уже просто боятся ездить из-за таких пассажиров.
Читайте также: В Запорожье маршрутка попала в ДТП.
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