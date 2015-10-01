Организаторы проекта "Viva! Самые красивые-2017" в этом году, помимо основных номинаций – "Самая красивая женщина" и "Самый красивый мужчина", учредили три новые награды - в категориях "Прорыв года", "Мама года" и "Гордость страны".
Победительницей специальной номинации "Мама года" стала певица Alyosha, которая, как известно, выросла в Запорожье, где первые шаги на профессиональную сцену делала в студии "Юность" под руководством Владимира Артемьева.
Alyosha и ее супруг Тарас Тополя воспитывают двоих очаровательных сыновей – 3-летнего Романа и полуторагодовалого Марка. При этом артистка успевает гастролировать, снимать клипы и писать новые песни. Что сказать, настоящая супермама!
На концерте "Viva! Самые красивые-2017" во Дворце "Украина" Alyosha представила новую оригинальную версию своего хита Sweet People в дуэте с виртуоз-оркестром KIEV TANGO PROJECT.
Согласно результатам онлайн- и смс-голосования среди читателей журнала Viva! и сайта Viva.ua, победителем в номинации "Самый красивый мужчина" стал харизматичный тележурналист-путешественник Дмитрий Комаров, а победительницей в номинации "Самая красивая женщина" – блистательная Тина Кароль, которая удостоена титула в третий раз.
Победителями всех новых номинаций стали певцы: "Мама года" - Alyosha, "Прорыв года" - Дмитрий Монатик, "Гордость года" - певица Джамала.
Главное светское событие страны – церемония "Viva! Самые красивые" проходило в девятый раз. Но на этот раз не обошлось без скандала и политики — из номинантов организаторы исключили Ани Лорак.
Напомним, телеверсию церемонии "Viva! Самые красивые-2017" можно будет увидеть 26 марта в 23:30 на телеканале "1+1".
Источник: cайт журнала Viva
Победительницей специальной номинации "Мама года" стала певица Alyosha, которая, как известно, выросла в Запорожье, где первые шаги на профессиональную сцену делала в студии "Юность" под руководством Владимира Артемьева.
Alyosha и ее супруг Тарас Тополя воспитывают двоих очаровательных сыновей – 3-летнего Романа и полуторагодовалого Марка. При этом артистка успевает гастролировать, снимать клипы и писать новые песни. Что сказать, настоящая супермама!
На концерте "Viva! Самые красивые-2017" во Дворце "Украина" Alyosha представила новую оригинальную версию своего хита Sweet People в дуэте с виртуоз-оркестром KIEV TANGO PROJECT.
Согласно результатам онлайн- и смс-голосования среди читателей журнала Viva! и сайта Viva.ua, победителем в номинации "Самый красивый мужчина" стал харизматичный тележурналист-путешественник Дмитрий Комаров, а победительницей в номинации "Самая красивая женщина" – блистательная Тина Кароль, которая удостоена титула в третий раз.
Победителями всех новых номинаций стали певцы: "Мама года" - Alyosha, "Прорыв года" - Дмитрий Монатик, "Гордость года" - певица Джамала.
Главное светское событие страны – церемония "Viva! Самые красивые" проходило в девятый раз. Но на этот раз не обошлось без скандала и политики — из номинантов организаторы исключили Ани Лорак.
Напомним, телеверсию церемонии "Viva! Самые красивые-2017" можно будет увидеть 26 марта в 23:30 на телеканале "1+1".
Источник: cайт журнала Viva
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