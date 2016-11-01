Запорожская "Орбита" проводила дома последний, 14 тур, регулярного чемпионата Суперлиги. В матчах, которые стали центральными в текущем туре, команда Ирины Комиссаровой принимала "Билозгнар" из Винницы.
Именно эти игры должны были определить, кто из соперников продолжит борьбу за медали в квартете сильнейших команд Суперлиги, а кто в этом сезоне удовлетворится борьбой за места с 5 по 8-е.
Отметим, что согласно статистике, больше шансов было у гостей из Винницы – к заключительному туру "Билозгар" подошел с большим количеством выигранных матчей, и с лучшим соотношением партий. В общем, для того чтобы выйти в четверку лучших, запорожской команде нужны были две победы, причем желательно "сухие".
В стартовом сете первого матча на первых порах шла равная борьба до отметки в 12:12, затем "Орбита" сумела вырваться вперед – 18:12, и завершить партию уверенной победой - 25:16. Равная борьба продолжалась до самого конца следующей партии, но на балансе сильнее оказался "Билозгар" 28:26.
В третьем сете "Орбита" потеряла контроль над игрой. В ответ на 12 мячей от подопечных Юлии Якушевой, хозяйки ответили всего одним, как итог вторая проигранная партия 11:25. Тем не менее, девушки сумели собраться с силами и выиграть следующую партию, к средине "Орбита" вела +8, а в итоге оформила 25:13. Счет по партиям сравнялся и судьбу матча должен был решать тай-брейк. Его начало было за гостями- 1:4. Но хозяйки быстро наверстали 10:9, а затем уверенно сыграли в концовке, выиграв сет 15:10, а с ним и первую игру 3:2.
- Команда "Орбита" нас переиграла в защите. Кроме того у нас выпала Расточило Лена в игре, и это нас немного подкосило, - поделилась впечатлениями играющий тренер команды "Билозгар" Юлия Якушева.
Таким образом, команды отодвинули главную интригу на вторую встречу. Запорожскую команду устраивала только победа со счетом 3:0, или 3:1. Уже в первом сете "Билозгар" уменьшил шансы запорожанок на выход из четверки. При равной борьбе на протяжении всей партии, концовка была за винничанками 23:25. Такая же напряженная борьба продолжалась и во втором сете, и вновь в конце увереннее работают гости – 22:25, "Билозгар" ведет по партиям 2:0, и фактически гарантирует себе место в квартете сильнейших. Тем не менее, "Орбита" продолжает отчаянно цепляться за последний шанс. В напряженной борьбе наши девушки наконец вырывают победу в третьем сете - 26:24, а затем и в четвертом, где они уверенно стартуют 7:1, 10:2, 16:10, а завершают со счетом 25:18. Опять все решается на тай-брейке. Увы, здесь ни разу не удается повести хозяйкам паркета 1:3, 3:6, 9:12 и 10:15. Так "Билозгар" добывает историческую для себя путевку в квартет лучших команд страны.
- Девочки молодцы. Считаю, что они достойно сыграли - и вчера, и сегодня. Просто сегодня винницкая команда немного сильнее, чем "Орбита", - подвела итоги тура главный тренер ВК "Орбита" Ирина Комиссарова, - Не хватило концовок – не добили в нападении, испортили подачу. Очень обидно! Очень! Но жизнь продолжается. Девушки молодые, у них все впереди. В первый день мы действовали более раскованно, чем во второй, были более уверенными в своих силах. В целом чувствовалось, что у нас команда все же моложе, чем винницкая, соответственно и опыта у соперника больше. Поэтому и такой результат.
Тем временем играющий тренер "Билозгара" не сдерживала радостных эмоций:
- Мы все так собрались, и достигли результата. Очень важного для нас, ведь мы впервые в истории женского волейбола попали в первую четверку. Нам наверняка эта победа была необходима больше, ведь за медали мы никогда еще не боролись. Игры получились очень тяжелыми. Самыми тяжелыми в сезоне. Особенно в психологическом плане. Но мы достигли того, чего хотели за счет большого желания. Но нам надо очень много работать. Как всегда, большая куча работы. Но сейчас я очень довольна. Я рада, у меня все хорошо, - говорит Юлия Якушева.
Теперь винницкая команда будет спорить за медали в квартете сильнейших команд этого сезона. А в него, кроме "Билозгара" попали южненский "Химик", тернопольская "Галичанка" и луцкая "Волынь".
Тем временем запорожская "Орбита" поспорит за места с 5 по 8-е с черниговским "Педуниверситетом", ровенской "Региной" и "Северодончанкой".
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Текст и фото: Ирина Гейм
Именно эти игры должны были определить, кто из соперников продолжит борьбу за медали в квартете сильнейших команд Суперлиги, а кто в этом сезоне удовлетворится борьбой за места с 5 по 8-е.
Отметим, что согласно статистике, больше шансов было у гостей из Винницы – к заключительному туру "Билозгар" подошел с большим количеством выигранных матчей, и с лучшим соотношением партий. В общем, для того чтобы выйти в четверку лучших, запорожской команде нужны были две победы, причем желательно "сухие".
В стартовом сете первого матча на первых порах шла равная борьба до отметки в 12:12, затем "Орбита" сумела вырваться вперед – 18:12, и завершить партию уверенной победой - 25:16. Равная борьба продолжалась до самого конца следующей партии, но на балансе сильнее оказался "Билозгар" 28:26.
В третьем сете "Орбита" потеряла контроль над игрой. В ответ на 12 мячей от подопечных Юлии Якушевой, хозяйки ответили всего одним, как итог вторая проигранная партия 11:25. Тем не менее, девушки сумели собраться с силами и выиграть следующую партию, к средине "Орбита" вела +8, а в итоге оформила 25:13. Счет по партиям сравнялся и судьбу матча должен был решать тай-брейк. Его начало было за гостями- 1:4. Но хозяйки быстро наверстали 10:9, а затем уверенно сыграли в концовке, выиграв сет 15:10, а с ним и первую игру 3:2.
- Команда "Орбита" нас переиграла в защите. Кроме того у нас выпала Расточило Лена в игре, и это нас немного подкосило, - поделилась впечатлениями играющий тренер команды "Билозгар" Юлия Якушева.
Таким образом, команды отодвинули главную интригу на вторую встречу. Запорожскую команду устраивала только победа со счетом 3:0, или 3:1. Уже в первом сете "Билозгар" уменьшил шансы запорожанок на выход из четверки. При равной борьбе на протяжении всей партии, концовка была за винничанками 23:25. Такая же напряженная борьба продолжалась и во втором сете, и вновь в конце увереннее работают гости – 22:25, "Билозгар" ведет по партиям 2:0, и фактически гарантирует себе место в квартете сильнейших. Тем не менее, "Орбита" продолжает отчаянно цепляться за последний шанс. В напряженной борьбе наши девушки наконец вырывают победу в третьем сете - 26:24, а затем и в четвертом, где они уверенно стартуют 7:1, 10:2, 16:10, а завершают со счетом 25:18. Опять все решается на тай-брейке. Увы, здесь ни разу не удается повести хозяйкам паркета 1:3, 3:6, 9:12 и 10:15. Так "Билозгар" добывает историческую для себя путевку в квартет лучших команд страны.
- Девочки молодцы. Считаю, что они достойно сыграли - и вчера, и сегодня. Просто сегодня винницкая команда немного сильнее, чем "Орбита", - подвела итоги тура главный тренер ВК "Орбита" Ирина Комиссарова, - Не хватило концовок – не добили в нападении, испортили подачу. Очень обидно! Очень! Но жизнь продолжается. Девушки молодые, у них все впереди. В первый день мы действовали более раскованно, чем во второй, были более уверенными в своих силах. В целом чувствовалось, что у нас команда все же моложе, чем винницкая, соответственно и опыта у соперника больше. Поэтому и такой результат.
Тем временем играющий тренер "Билозгара" не сдерживала радостных эмоций:
- Мы все так собрались, и достигли результата. Очень важного для нас, ведь мы впервые в истории женского волейбола попали в первую четверку. Нам наверняка эта победа была необходима больше, ведь за медали мы никогда еще не боролись. Игры получились очень тяжелыми. Самыми тяжелыми в сезоне. Особенно в психологическом плане. Но мы достигли того, чего хотели за счет большого желания. Но нам надо очень много работать. Как всегда, большая куча работы. Но сейчас я очень довольна. Я рада, у меня все хорошо, - говорит Юлия Якушева.
Теперь винницкая команда будет спорить за медали в квартете сильнейших команд этого сезона. А в него, кроме "Билозгара" попали южненский "Химик", тернопольская "Галичанка" и луцкая "Волынь".
Тем временем запорожская "Орбита" поспорит за места с 5 по 8-е с черниговским "Педуниверситетом", ровенской "Региной" и "Северодончанкой".
[/center]
Текст и фото: Ирина Гейм
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