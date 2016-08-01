Во многом причиной этого стало несовершенство тендерного законодательства. В 2017 году планируется продолжить благоустройство проспекта Маяковского, наверстав упущенное подрядчиком в прошлом году. Однако сначала необходимо вновь провести торги на выполнение работ. Этого требует закон, и власть обязана его выполнять. Об этом сообщил городской голова Владимир Буряк.- В соответствии с действующим законодательством, когда происходит процесс торгов, городская власть не может предварительно вмешаться и проверить, есть ли у фирм, подавших заявки, возможность выполнить те или иные работы. Это уже считается коррупцией. В результате побеждает тот, кто качественней всех подготовил документы и предложил самую маленькую цену. Когда же переходим к работам, выясняется, что у подрядчика-победителя нет необходимых специалистов, техники, а зачастую и элементарного понимания, как выполнять строительные работы. Вопрос очень простой. Если ты не можешь выполнить работы, откажись. Зачем ты участвовал? - отметил Владимир Буряк.Таких примеров несколько и сталкиваются с проблемой несовершенства тендерного законодательства все города Украины.Подобная ситуация сложилась и с первой очередью реконструкции пешеходной зоны на проспекте Маяковского. Несмотря на обещания подрядной организации выполнить работы в течение нескольких месяцев, процесс был сорван.А согласного того же тендерного законодательства, городская власть не имеет права самостоятельно выбрать строительную фирму, у которой есть положительный опыт работы, специалисты, техника. Нужно снова проводить тендер, где далеко не всегда побеждает тот, кто быстрее и качественней способен выполнить работы.Однако проведение тендера на выполнение реконструкции, капитального ремонта того или иного объекта – это уже завершающий этап перед началом работ. Этому ещ е предшествуют выделение бюджетных средств, изготовление проектной документации, экспертиза и утверждение проекта, доведение средств до главного распорядителя, подготовка технического задания исполнителем работ и другие обязательные по закону процедуры. Более того, результаты тендера ещ е могут быть оспорены, например, в Антимонопольном комитете, который вправе остановить проведение работ. Вс е это затягивает процесс решения той или иной важной для города проблемы. При этом стоимость проектов приходиться пересчитывать из-за изменения размера зарплат, стоимости работ и материалов. И местная власть становится лишь заложником ситуации.- Но жаловаться и перебрасывать ответственность на законодателей я не собираюсь, тем более это лишь ещ е больше затянет процесс. Есть тендерный закон - будем его выполнять. А параллельно обращаться к народным депутатам с просьбой, внести изменения в закон. Я же, как городской голова, сделаю вс е возможное, чтобы обновл е нная пешеходная зона на проспекте Маяковского, наконец, появилась. Мы провед е м тендер на выполнение первой и второй очереди реконструкции этого объекта и уже в ближайшее время приступим к работам, - заявил Владимир Буряк.