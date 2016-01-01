Пожар произошел на территории дачного кооператива "Шиповник", что в Вольнянском районе.
Выехав на место происшествия, сотрудники ГУ ГСЧС в Запорожской области определили, что горит крыша дачи, общей площадью 30 квадратных метров.
За полчаса пожарным удалось локализовать и полностью погасить пожар, а также провести необходимые мероприятия для профилактики повторного возгорания.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, к работам привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.
Как писала "Индустриалка", На улице Волонтеров в Запорожской области спасли троих
Читайте также: В Запорожье произошел масштабный пожар в частном секторе
Выехав на место происшествия, сотрудники ГУ ГСЧС в Запорожской области определили, что горит крыша дачи, общей площадью 30 квадратных метров.
За полчаса пожарным удалось локализовать и полностью погасить пожар, а также провести необходимые мероприятия для профилактики повторного возгорания.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, к работам привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.
Как писала "Индустриалка", На улице Волонтеров в Запорожской области спасли троих
Читайте также: В Запорожье произошел масштабный пожар в частном секторе
- Просмотров: 145
Похожие новости